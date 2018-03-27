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ФРИИ уволил HR-сотрудницу через несколько часов после жалобы в Facebook на ее расизм
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ФРИИ уволил HR-сотрудницу через несколько часов после жалобы в Facebook на ее расизм 

RB.ru 45 минут назад
Барский в своем фейсбуке сообщил, что в понедельник, 26 марта, проходил собеседование во ФРИИ на позицию менеджер региональных проектов. Его интервьюером со стороны фонда была Винокурова. В своем посте он указывает, что после собеседования по ошибке получил письмо от Винокуровой, которое предназначалось только ее коллеге Дарье Шубиной.
В этом письме HR-специалист советует не рассматривать Барского в качестве потенциальной кандидатуры на эту позицию во ФРИИ из-за того, что «прослеживается его национальная принадлежность». При этом Винокурова добавила, что она не расистка, «но это очень по нему [Барскому] заметно».
После публикации поста комментарии оставили разные приставили фонда, в том числе Шубина, которой и предназначалось письмо от Винокуровой про «национальная принадлежность». Она предложила Барскому еще раз «пообщаться, если хотите», однако он заявил, что во встречи нет смысла.
Позже комментарий к посту оставила руководитель отдела коммуникаций ФРИИ Полина Русяева-Цыбизова. Она принесла извинение от лица сотрудников фонда и заверила, что во ФРИИ «нет никаких предрассудков по поводу принадлежности к национальности». Также представитель фонда пообещала, что Винокурова сама позже ответит Барскому, однако на момент публикации поста комментария от HR-сотрудницы не поступало.
Через несколько часов к посту был опубликован комментарий от официальной страницы ФРИИ. Представители фонда сообщили об увольнении Винокуровой, подчеркнув, что фонд «всегда был многонациональной командой, где в первую очередь ценятся профессионализм и уважение друг к другу»
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