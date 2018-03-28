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СМИ: Словакия отозвала посла в России для консультаций
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СМИ: Словакия отозвала посла в России для консультаций 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Словакия отзывает для консультаций посла в Москве. Сохраняется вероятность высылки российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля», сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ.
Ранее глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что возможные меры в отношении России могут быть приняты лишь после получения предварительных результатов следствия, основанных на документально подтвержденных фактах.
Кроме того, правительство Черногории приняло решение о высылке одного российского дипломата, а также отзыве согласия на деятельность в стране почетного консула РФ. Об этом говорится в заявлении кабинета министров.
Массовая высылка дипломатов из ряда стран доказала, что среди европейских государств осталось мало самостоятельных игроков. Эти действия являются результатом колоссального шантажа со стороны США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене», — особо отметил министр.
Напомним, ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен 4 марта при неизвестных обстоятельства в Солсбери. Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию. Российская сторона все обвинения в свой адрес отрицает. В угоду евроатлантической солидарности некоторые европейские страны объявили о выдворении дипломатов, не дожидаясь результатов расследования.
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