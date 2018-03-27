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Россия и Южная Осетия признают аттестаты и дипломы друг друга
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Россия и Южная Осетия признают аттестаты и дипломы друг друга 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Благодаря ратификации соответствующего международного соглашения жители кавказской республики смогут более активно участвовать в российских образовательных программах.
В ходе проходившего в апреле 2017 года Московского международного салона образования глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева и министр образования Южной Осетии Натали Гассиева подписали Межведомственное соглашение о взаимном признании образования и квалификаций. Как отмечали тогда в Минобрнауки, отсутствие такого соглашения было одним из препятствий для более активного вовлечения югоосетинских студентов в программы подготовки в России.
«Соглашение отвечает интересам Российской Федерации в части повышения экспортного потенциала российской системы образования, способствует расширению образовательного сотрудничества между государствами, разрешает ряд вопросов, связанных с обучением обладателей соответствующего образования в образовательных организациях Российской Федерации и Республики Южная Осетия», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, ратификацию которого депутаты Госдумы рассмотрят на пленарном заседании 27 марта.
По задумке авторов соглашения, документ направлен на развитие отношений в сфере образования и науки, обеспечение взаимного признания образования и квалификаций, полученных в образовательных и научных организациях Российской Федерации и Республики Южная Осетия по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждого из участвующих в соглашении государств.
Положения соглашения регулируют взаимное признание основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, полученного в Российской Федерации и Республике Южная Осетия. Обладателям указанного образования Соглашение предоставляет права продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств.
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