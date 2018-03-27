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Госдума ратифицировала соглашение России и Южной Осетии о взаимном признании образования
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Госдума ратифицировала соглашение России и Южной Осетии о взаимном признании образования 

Агентство «Москва» 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания ратифицировали соглашение между правительствами России и Южной Осетии о взаимном признании образования и квалификаций.
«Соглашение направлено на развитие отношений в сфере образования и науки, обеспечение взаимного признания образования и (или) квалификаций, полученных в образовательных и (или) научных организациях РФ и республики Южная Осетия по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждого из государств сторон», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что положения соглашения регулируют взаимное признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.
Данное соглашение о взаимном признании образования и квалификаций было подписано 12 апреля 2017 г.
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