Госдума ратифицировала соглашение России и Южной Осетии о взаимном признании образования

Данное соглашение о взаимном признании образования и квалификаций было подписано 12 апреля 2017 г.

Отмечается, что положения соглашения регулируют взаимное признание основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.

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