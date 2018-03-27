Ещё
Корреспондент «Говорит Москва» сообщил о сильном запахе валерьянки в штабе в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корреспондент «Говорит Москва» сообщил о сильном запахе валерьянки в штабе в Кемерове 

Говорит Москва 56 минут назад
Очень много психологов работали на месте ЧП. Сотрудники психологической службы работают в штабе, вчера им было сложнее — было гораздо больше родственников и больше незнания. Вчера еще не все ответственные лица были на месте. Самое тяжелое было, когда к родственникам подходили сотрудники психологической службы и спрашивали приметы детей, родственников и знакомых, которые погибли. В штабе стойкий запах валерьянки. Я не видел каких-то истерик, но было много слез. Детали, о которых спрашивают, родителей приводят в исступление и ужас.
В штабе сообщают, что разбор завалов может не закончиться и сегодня, 27 марта. В настоящее время журналисты, которые находятся на месте ЧП, ожидают прибытия президента России Владимира Путина.
Говорит Москва: последние новости
Глава британской военной лаборатории отверг причастность к отравлению Скрипаля Новый глава Волоколамского района призвал не приводить детей на митинги Красовский назвал «секретом Полишинеля» гомосексуальные связи Жириновского
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для изгнания дипломатов США предложили выбор88
Песков опроверг прибытие Путина в Кемерово38
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ504
Составлен список стран, выславших послов РФ25
Путин прилетел в Кемерово399
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение