Корреспондент «Говорит Москва» сообщил о сильном запахе валерьянки в штабе в Кемерове

Очень много психологов работали на месте ЧП. Сотрудники психологической службы работают в штабе, вчера им было сложнее — было гораздо больше родственников и больше незнания. Вчера еще не все ответственные лица были на месте. Самое тяжелое было, когда к родственникам подходили сотрудники психологической службы и спрашивали приметы детей, родственников и знакомых, которые погибли. В штабе стойкий запах валерьянки. Я не видел каких-то истерик, но было много слез. Детали, о которых спрашивают, родителей приводят в исступление и ужас.