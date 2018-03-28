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Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества
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Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества 

Мир24 1 час назад
Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана Абдулазиз Камилов и Эрлан Абдылдаев подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2018-2019 годы, сообщает в среду, 28 марта, пресс-служба узбекистанского МИД.
Глава МИД Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».
В ведомстве отметили, что стороны обменялись мнениями об итогах завершившегося 27 марта Ташкентского форума, а также обсудили также актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.
«По завершении переговоров Абдулазиз Камилов и Эрлан Абдылдаев подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Кыргызстана на 2018-2019 годы», — подчеркнули в пресс-службе.
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