Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана подписали программу сотрудничества

Глава МИД Кыргызстана прибыл в Ташкент для участия в международной конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

В ведомстве отметили, что стороны обменялись мнениями об итогах завершившегося 27 марта Ташкентского форума, а также обсудили также актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

«По завершении переговоров Абдулазиз Камилов и Эрлан Абдылдаев подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Кыргызстана на 2018-2019 годы», — подчеркнули в пресс-службе.

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