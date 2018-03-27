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Глава Кыргызстана и вице-президент АБР обсудили приоритетные направления сотрудничества
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Глава Кыргызстана и вице-президент АБР обсудили приоритетные направления сотрудничества 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Бишкек, 26 марта /Синьхуа/ — Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня принял вице-президента Азиатского банка развития /АБР/ Чжан Вэньцая.
На встрече состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества, в числе которых транспорт, сельское хозяйство, энергетика, образование, здравоохранение, финансовый сектор, сообщает пресс-служба кыргызского президента.
С. Жээнбеков выразил благодарность АБР за содействие в реализации проектов, направленных на развитие экономики страны и ее приоритетных секторов, отметив позитивный опыт работы Кыргызстана и АБР в течение 20-летнего сотрудничества.
В свою очередь Чжан Вэньцай отметил, что АБР разрабатывает стратегию сотрудничества на ближайшие 5 лет, и считает целесообразным обсудить с кыргызской стороной перспективы партнерства в целях успешной реализации совместных проектов. —0—
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