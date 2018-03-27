Президент DC и Warner Bros. уходит в отпуск на неопределённый срок

Диана Нельсон, президент комании DC и Warner Bros. Consumer Products, решила покинуть свой пост на неопределённый срок после 22 лет работы в корпорации. В будущем она собирается вернуться, но сейчас хочет больше уделять внимания своей семье и личным вопросам.

Диана Нельсон, президент DC и Warner Bros. Consumer Products решила уйти в отпуск с понедельника, 2 апреля. После 22 лет работы в компании она хочет отдохнуть и провести время с семьёй. Это её решение и мы все его поддерживаем.

Кевин Цудзихара

По словам генерального директора Warner Bros. Кевина Цудзихары, ей нужно время на реабилитацию после операции на спине. В её отсутствие управление компанией возьмёт на себя вице-президент по стратегии и развитию бизнеса WB Томас Гевеке и ещё четыре топ-менеджера DC.