Президент DC Entertainment покинет свой пост на неопределённый срок

Диана Нельсон покинет свой пост 2 апреля.

Диана Нельсон

Президент DC Entertainment и Warner Bros. Consumer Products Диана Нельсон покинет свой пост на неопределённый срок. Об этом в 26 марта сообщил исполнительный директор Warner Bros. Кевин Тсюджихара (Kevin Tsujihara).

Нельсон берёт отпуск, чтобы уделить время семейным и личным вопросам. Также она планирует продолжить восстановление после операции на спину, которую перенесла в 2017 году. По инсайдерской информации, Тсюджихара полностью поддержал инициативу Нельсон.

Глава DC Entertainment покинет свой пост 2 апреля, однако намерена вернуться спустя какое-то время, сообщили источники The Hollywood Reporter . Вместо неё DCE будет руководить группа из пяти топ-менеджеров.

Нельсон проработала в компании 22 года. Должность президента DC Entertainment она заняла в 2009 году. При ней началось расширение комикс-вселенной — компания стала активно продвигать свои продукты в области телевидения, кино и видеоигр.

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