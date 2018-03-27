Посол России в Сербии назвал инцидент в Косове грубой провокацией

Инцидент в Косове с задержанием главы канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича является грубой провокацией со стороны Приштины. Об этом посол РФ в Сербии Александр Чепурин написал в своем Twitter.

"Возмущены грубой провокацией Приштины, — приводит ТАСС сообщение дипломата. — Полностью солидарны с Марко Джуричем и Сербией".

Спецназ полиции непризнанного Косова в понедельник схватил Джурича и в наручниках доставил в Приштину. Атака на политика произошла, когда он общался с проживающими на севере края сербскими гражданами. Люди попытались защитить Джурича, однако нападавшие пустили в ход светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Косовские стражи порядка также избивали сербов прикладами, а помощнику Джурича сломали ребра и повредили позвоночник. Кроме того, травмы получили участники встречи, были избиты несколько журналистов.