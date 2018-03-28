Законы, вступающие в силу 28 марта

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2018 года № 253 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям в целях возмещения процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов по созданию судостроительных комплексов»

Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям в целях возмещения процентов по кредитам, привлечённым для реализации проектов по созданию судостроительных комплексов. Средства предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли» госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».

Государственная поддержка будет оказана российским организациям, которые получили кредит после 1 января 2017 года на реализацию проекта, стоимость которого составляет не менее 100 миллиардов рублей. Субсидия предоставляется в размере двух третьих суммы затрат организации на уплату процентов по полученному кредиту.

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2018 года № 254 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации , входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

Установлены Правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов на реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Они будут распределяться Правительством России на основании решения подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона по итогам рассмотрения планов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2018 года № 259 «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления»

Утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидий банкам на возмещение выпадающих доходов по кредитам, которые могут получить в 2018 году покупатели деревянных домов заводского изготовления.

Кредиты будут предоставляться по льготной ставке (скидка 5%) с последующим возмещением банкам за счёт средств федерального бюджета.

На реализацию этого механизма господдержки предусмотрено 197,7 миллиона рублей.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 286 «О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 147 и признании утратившим силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Скорректирован порядок предоставления субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную корпорацию — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, на 5 миллиардов рублей увеличен размер имущественного взноса РФ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, предусмотрено предоставление финансовой поддержки Республике Крым Севастополю за счёт средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 288 «О внесении изменений в Правила размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“

Внесены изменения в Правила размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на его официальном сайте.

Установлено, что пользователю должна быть представлена наглядная информация о структуре сайта. Она, в частности, будет включать ссылку на Единый портал госуслуг, информацию о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также ссылки на сайты региональных организаций, которым предоставлены полномочия по признанию граждан нуждающимися в соцобслуживании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территориях одного или нескольких муниципалитетов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2018 года № 291 „О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1995 г. № 1268“

Подписанным постановлением установлено, что правила изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков с воспроизведением Государственного герба РФ не применяются в отношении бланка с текстом Присяги гражданина Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2018 года № 294 „О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации“

Скорректированы условия предоставления субъектам РФ из федерального бюджета кредитов для частичного покрытия дефицита регионального бюджета на 2016 и 2017 годы. Так, на регионы, не получавшие в 2016-2017 годах дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, не распространяется условие о соблюдении установленных нормативов формирования расходов на оплату труда госслужащих или содержание органов госвласти субъекта Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2018 года № 295 „О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927“

Опекуны и попечители в своих отчетах о хранении, использовании и управлении имуществом своих подопечных должны указывать информацию о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем. Для отдельных категорий опекунов сделано исключение. Такие сведения могут не указывать опекуны, которые являются родителем или усыновителем совершеннолетнего подопечного, являющегося инвалидом с детства.

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2018 года № 296 „О внесении изменений в федеральную целевую программу „Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы“

Исключена норма, в соответствии с которой распределение субсидий регионам, которые предоставлялись на софинансирование объектов капстроительства в рамках ФЦП „Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг. “ утверждалось Правительством РФ.

Также обновлен перечень условий предоставления регионам субсидий на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией ФЦП.