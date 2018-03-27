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Законы, вступающие в силу 27 марта
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Законы, вступающие в силу 27 марта 

Парламентская газета 1 час назад
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 285 «О применении положений пункта 3 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»
До 1 января 2019 года требования к свидетельствам об официальном утверждении типа цистерн, установленные в рамках Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов, применятся не будут.
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 282 «Об особенностях применения в 2018 году отдельных положений пунктов 10 и 13.2 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»
Подписанным постановлением разрешено в 2018 году высшим исполнительным органам госвласти регионов не заключать в ГИС «Электронный бюджет» соглашения о выделении субсидий из регионального бюджета местному бюджету в отношении муниципальных районов с административными центрами с численностью населения не более 10 тысяч человек. Это коснется также и муниципальных образований, территории которых полностью или частично отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
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