Законы, вступающие в силу 27 марта

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 285 «О применении положений пункта 3 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»

До 1 января 2019 года требования к свидетельствам об официальном утверждении типа цистерн, установленные в рамках Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов, применятся не будут.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 282 «Об особенностях применения в 2018 году отдельных положений пунктов 10 и 13.2 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Подписанным постановлением разрешено в 2018 году высшим исполнительным органам госвласти регионов не заключать в ГИС «Электронный бюджет» соглашения о выделении субсидий из регионального бюджета местному бюджету в отношении муниципальных районов с административными центрами с численностью населения не более 10 тысяч человек. Это коснется также и муниципальных образований, территории которых полностью или частично отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.