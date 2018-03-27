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В Совете Федерации предлагают прописать порядок принятия федеральных законов
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В Совете Федерации предлагают прописать порядок принятия федеральных законов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России существует внушительное количество барьеров, которые тормозят прохождение важных и актуальных законодательных инициатив.
Сегодня, 27 марта, в Совете Федерации пройдёт «круглый стол», на котором законодатели и эксперты обсудят вопросы повышения эффективности работы федеральных парламентариев.
Как сообщил глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, планируется обсудить такие вопросы, как совершенствование законодательного процесса, взаимодействие с субъектами закинициативы, а также повышение эффективности парламентского контроля.
«У нас остаётся проблема конструктивного взаимодействия участников законодательного процесса. Порой его отсутствие приводит к торможению важных и актуальных законопроектов — сейчас в процессе прохождения закона существует много причин для формального отказа, для затягивания сроков рассмотрения… На мой взгляд, решением этой проблемы может стать принятие закона о принятии федеральных конституционных и федеральных законов», — считает сенатор.
В работе «круглого стола» примут участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители законодательных (представительных) органов государственной власти, научные работники из Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, МГУ имени М. В. Ломоносова, ИГСУ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, Центра британских исследований Института Европы РАН.
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