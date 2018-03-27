В Совете Федерации предлагают прописать порядок принятия федеральных законов

России существует внушительное количество барьеров, которые тормозят прохождение важных и актуальных законодательных инициатив.

Сегодня, 27 марта, в Совете Федерации пройдёт «круглый стол», на котором законодатели и эксперты обсудят вопросы повышения эффективности работы федеральных парламентариев.

Как сообщил глава Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов , планируется обсудить такие вопросы, как совершенствование законодательного процесса, взаимодействие с субъектами закинициативы, а также повышение эффективности парламентского контроля.

«У нас остаётся проблема конструктивного взаимодействия участников законодательного процесса. Порой его отсутствие приводит к торможению важных и актуальных законопроектов — сейчас в процессе прохождения закона существует много причин для формального отказа, для затягивания сроков рассмотрения… На мой взгляд, решением этой проблемы может стать принятие закона о принятии федеральных конституционных и федеральных законов», — считает сенатор.