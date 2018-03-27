«Я ехал, как раб!». Смотрим, как проходили гонки на внедорожниках в Арзамасском районе

Соревнования прошли в Арзамасском районе, около села Новоселки. Регистрация участников проходила с 8 до 10. Мы приехали как раз к брифингу — на импровизированной сцене организаторы объяснили «правила игры» и понеслось.

Заезды проходили на трех трассах: «Стандарт», «ATV» и «Спорт». Последняя — настоящее «мясо», включала в себя несколько очень крутых подъема, здесь участвовали только подготовленные автомобили. Призовой фонд, соответственно, делили на количество категорий.

Первые внедорожники поехали месить снег и промерзшую землю в 10.30 на трассе «Стандарт». Длинна трассы — около 15 километров. По отзывам участников, трасса не из легких, на ней очень много неожиданных поворотов.

Быстрее всех из иномарок трассу прошла Toyota Land Cruiser под номером «7» экипажа Ивана Лабзина — за 11 минут, 31 секунду. Из отечественных внедорожников первое место взял УАЗ под номером «8» Романа Скокова с результатом 12 минут 3 секунды.

Иномарок в этом заезде было всего 6, шедевров отечественного автопрома — 23. Все экипажи соревновались в личном зачёте. Заезды осуществлялись по двое. Первые шесть «двоек» компоновали по принципу «русский автомобиль — иномарка» — так интереснее.

После гонок на трассе «Стандарт» отправляюсь на парковку пообщаться с участниками.

— Мои впечатления? Обалденные, — радостно делится со мной эмоциями пассажир УАЗа Андрей. — Я ехал, как раб! Всеми конечностями в распор стоял.

— Как по-вашему, эта трасса — сложная?

— Да, очень. Трасса сложная, и это всем нравится. Если трасса простая — это просто покатушки, и не так интересно.

— В каком качестве вы участвуете?

— Замштурмана, — смеется Андрей. — Это если штурман потеряет сознание…

Затем прошу рассказать о себе других участников. Вот, например, Антон Коришев и Андрей Ерышов (да, это уже другой Андрей) занимаются «покатушками» с 2012 года. Парни участвовали в заезде на УАЗе 1987 года выпуска.

— Ребята, что в вашей машине доработано?

— Она поднята, лифтованная, обрезанная вся, — перечисляет штурман Андрей. — Все что можно — обрезали, облегчили, как смогли. Машина поднята на такую высоту, чтобы, если заехал в грязь, не цеплять дном ничего. И ноги не замочить. Колеса большие поставили — 35-е.

— Ну, расскажите, как проехали?

— Были, конечно, интересные моменты, которых вообще не ожидали, — отмечает Андрей. — Например, мы вылетели на два передних колеса (когда колеса отрываются от земли, — прим. ред), мне пришлось немного потолок потрогать головой… Ладно, крыша мягкая. Еще у нас все на рессорах стоит, подвеска жесткая, и каждая кочечка, даже маленькая, ощущается полностью. Ну, дверь несколько раз открылась, и я думал, что ее сломаю…

— Форточка обломилась маленько, — добавил водитель Антон.

— Заранее маршрут вам не показывают? То есть, вы не знаете, куда ехать?

— Нет, я ехал, смотрел вперед и подсказывал Антону: поворот туда-то, спуск и так далее. Говорил, где сбавить, где прибавить. Потому что у водителя в этот момент играет адреналин, ему все равно, он будет ехать вперед, глаза выпучив, — смеется штурман.

Но до финиша доехали не все. УАЗ с несчастливым номером «13» сломался в поле и вынужденно сошел с дистанции. Правда, отремонтировались парни довольно быстро.

— Вы сломались в поле. Что случилось?

— Передний мост сломался — палка сломалась внутри. Потом проводка где-то «кончилась», оказалось, что датчики не работают — давление, температура… Ремень генератора оторвался, — перечислил поломки участник экипажа Михаил.

— Но вы быстро починились, минут за 15 ведь, да?

— Ну так это наша работа… Вытолкнули и приехали сюда (к месту старта, — прим. ред). Теперь передний мост теперь надо делать… Без него не было смысла дальше по трассе ехать, мы бы не поднялись в гору.

— Такие неприятности не отбивают желания заниматься этим спортом?

— Это все мелочи, — улыбается Михаил. — Самое главное — азарт.

Самые сильные эмоции были, наверное, на трассе «Спорт», где выступали подготовленные джипы. Экипажам предстояло проложить себе дорогу в глубоком снегу, а местами взобраться на крутые откосы при помощи лебедки, мата и даже иногда зрителей.

А вот результаты всех участников: