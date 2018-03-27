Властям регионов разрешили не заключать соглашения о субсидиях в ГИС «Электронный бюджет»

Высшие региональные органы исполнительной власти в 2018 году могут не заключать в ГИС «Электронный бюджет» соглашения о выделении субсидий некоторым муниципальным районам. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 27 марта.

Согласно документу, не обязательно будет заключать в информационной системе договоры о выделении из бюджета субъекта субсидий местному бюджету в отношении муниципальных районов с административными центрами численностью населения менее 10 тысяч человек. Также норма касается соглашений, оформляемых в отношении муниципальных образований, территории которых полностью или частично отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.

Кроме того, в соответствии с постановлением в 2018 году не будет применяться требовании о направлении финансовому органу муниципального образования через ГИС «Электронный бюджет» уведомлений о предоставлении выплат.