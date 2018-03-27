Россиянам запретят работать по совместительству

В ближайшее время член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов планирует разработать и внести на рассмотрение коллег инициативу о запрете работы по совместительству. О том, почему на законодательном уровне нужно ограничить труд на нескольких рабочих местах и как нужно менять в ближайшее время Трудовой кодекс, депутат рассказал « Парламентской газете ».

— Сергей Алексеевич, почему вы хотите ограничить работы по совместительству?

— В первую очередь важно защитить работника от нагрузки, сохранить его жизнь и здоровье. Человек, работая в двух-трёх местах, не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться, что, естественно, отражается и на качестве его работы. Законодательство сегодня не содержит требований о том, что работодатель, у которого человек трудится по основному месту работы, обязан проверять наличие у него других мест работы и условия работы на них.

Человек, работая в двух-трёх местах, не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться, что, естественно, отражается и на качестве его работы. К тому же записи в трудовую книжку при работе по совместительству делаются только при желании работника. И часто получается, что работник, который не обязан уведомлять работодателя о других местах работы (за исключением определённых категорий), заключает ещё один договор, в котором ограничение по часам работы ни работодателем, ни работником может не соблюдаться. Выявить подобные факты сложно. Их замалчивают обычно.

— Кроме сохранённого здоровья, какая ещё польза будет гражданам?

— В том числе и материальная. Зачастую у нас под совместительством скрывается обычная переработка и люди получают не те деньги, которые им действительно положены. Кроме того, остро, например, встаёт вопрос, когда дело касается больничного, при работе по совместительству своя специфика его оплаты. Болеть совместителям финансово невыгодно, человек теряет деньги и за работу, и за больничный.

— Как вы полагаете, пришло ли время что-то изменить в законодательстве по вопросам совместительства?

— Вы знаете, на данный момент существуют различные точки зрения. Но по-моему, люди хотят, чтобы всё было по справедливости. Они прекрасно видят, что происходит на местах, в рабочих коллективах, когда чиновники отчитываются об одних зарплатах в среднем по стране, а в своих расчётных листках люди видят совсем другие суммы. Согласитесь, что это вызывает недоверие.

Мы уже провели один «круглый стол» по вопросам совместительства. Думаю, надо провести ещё один, создать рабочую группу и понять, как наладить социальный климат между работодателем и работниками.

Мы проводим много реформ в России, а трудовому законодательству, на мой взгляд, не уделяем должного внимания: оно десятилетиями практически остаётся без изменений. А те, что происходят, далеко не в пользу работника. Например, с момента издания Министерством труда и социального развития Российской Федерации Постановления №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» прошло 15 лет и оно безнадёжно устарело.

— Отмена работы по совместительству решит проблему борьбы за рабочие места?

— У нас по каким-то профессиям переизбыток специалистов, а по каким-то — их нехватка. Люди оканчивают техникумы и вузы, а потом пытаются трудоустроиться и мечутся в поисках работы, в то время как вакантные места уже заняты совместителями. И работодатели не сообщают в центры занятости о наличии вакантных ставок, имеющихся в организации, так как на них уже работают совместители. Молодому специалисту остаётся либо переучиваться, либо трудоустраиваться не по специальности и искать себе другие должности.

— Интересно, что вам ответят на инициативу работодатели?

— Полагаю, что не обрадуются. Во многих учреждениях ввиду нехватки кадров выгодно иметь и тех, кто работает по совместительству, и тех, кто трудится по совмещению. Ведь совмещение — это выполнение с письменного согласия работника работы по другой или такой же профессии за дополнительную доплату в течение рабочего времени у работодателя, с которым работник уже состоит в трудовых отношениях.

Мы проводим много реформ в России, а трудовому законодательству, на мой взгляд, не уделяем должного внимания: оно десятилетиями практически остаётся без изменений. Последнее, кстати, особенно опасно: ты работаешь и за себя и за того парня, а в большинстве случаев платить тебе будут не более 30 процентов от оклада. В этих случаях не надо оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ, подавать информацию в центр занятости о наличии вакантных ставок или искать других работников. Часто права совместителей нарушаются в области установления им заработной платы как по ставке, так и в выплате премий, стимулирующих и компенсационных выплат, хотя по закону должны всё оплачивать.

— За рубежом есть понятие «работа по совместительству»?

— В индустриально развитых странах такого понятия, как совместительство в нашем понимании, не существует. В некоторых странах Европы установлено фиксированное количество часов рабочей недели: от 40 до 44. Например, во Франции ты где угодно можешь работать и не обязан об этом сообщать ни первому работодателю, ни второму. Но если сообщаешь, то оба работодателя должны учитывать, что ты работаешь ещё и на другой работе при расчёте отпусков и сверхурочных. Если работник не сообщает о том, что он работает на нескольких работах, то норму отработанных часов в неделю должен фиксировать сам, чтобы не было переработки, иначе могут уволить или выписать штраф.

Германии максимальное рабочее время в неделю ограничено законом и составляет в среднем 48 часов или 60 часов с возможностью компенсации до уровня 48 часов в неделю в течение шести месяцев.

— Много россиян сегодня работает по совместительству?