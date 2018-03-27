Лекарство от коррупции: от камер на дорогах до ЕГЭ

После признания Владимира Путина в том, что российские власти с трудом контролируют коррупционную ситуацию, борьба с коррупцией в стране перешла на политический уровень и стала гласной. Сменивший Путина на посту президента Дмитрий Медведев сразу определил антикоррупционную борьбу как одно из основных направлений внутренней политики, признав системность проблемы. Были приняты действительно широкомасштабные меры, такие как обязательная декларация доходов и имущества госслужащих и реформа МВД , но они больших успехов в деле противостояния коррупции не принесли. Вместе с тем, говорить, что борьба с этим явлением не дала вообще никаких результатов, было бы неправильно: есть ряд шагов, которые способствовали существенному снижению взяточничества.

России на систему одного окна начали переходить с 2007 года. Сперва в октябре 2005 года была принята концепция административной реформы, затем началась реализация проектов первых многофункциональных центров (МФЦ), а уже в 2008 году в 16 регионах действовали 25 центров. Создание МФЦ по системе «одного окна», по задумке, должно было не только снизить коррупционные риски, избавив граждан от необходимости общения с чиновниками из десятка различных ведомств для получения нужных услуг, но и повысить эффективность органов власти, ускорив различные бюрократические процедуры. Свои плюсы от появления МФЦ прочили и для бизнеса в виде снижения издержек за счет снижения числа административных барьеров. По оценкам различных ведомств, МФЦ действительно избавили граждан от большого количества взяточников и посредников, ранее берущих «на лапу» за избавление страждущих от очередей и бесконечных пинков по инстанциям.

В продолжение опыта весной 2017 года в Москве открыли многофункциональный похоронный центр ГБУ «Ритуал», задача которого — оградить граждан от назойливых ритуальных агентств, которые, в свою очередь, зачастую связаны с коррумпированными полицейскими, за взятки сообщающими им сведения об умерших.

Эффективность МФЦ отметили и на экспертном совете при антикоррупционном управлении президента: так называемая низовая коррупция в регионах снизилась почти на 20%, что напрямую связывается с системой «одного окна», которая изменила формат общения чиновников с населением.

Камеры на дорогах

Фото Евгений Биятов / РИА Новости

В 2011 году в России началась массовая установка дорожных камер, автомобили сотрудников ГИБДД также стали оборудовать видеорегистраторами. Электронное всевидящее око должно было, во-первых, повысить дисциплину самих гаишников, а во-вторых, предостеречь водителей от коррупционных предложений инспекторам. Параллельно в ведомстве позаботились и о том, чтобы нарушителям стало легче оплачивать заслуженные штрафы: если раньше большинство водителей предпочитало рассчитаться на месте с инспектором, избегая очередей в Сбербанке и ГИБДД, то возможность оплаты штрафов онлайн исключила этот фактор.

Один из бывших сотрудников столичной ГИБДД подтверждает эффективность антикоррупционных мер снижением доходов гаишников: если в 2010 году московский инспектор при зарплате в 25 тысяч рублей мог не напрягаясь принести домой более 100 тысяч рублей, то сейчас при зарплате в 40—45 тысяч рублей трудно будет набрать даже 60 тысяч сверх оклада. Да и сами сотрудники ГИБДД стали осторожнее, почти никогда не требуя взятку первыми, а лишь откликаясь на предложения нарушителей, да и то с опаской — повсюду видеорегистраторы, а по всей стране сажают коррупционеров из ГИБДД, даже высоких начальников.

Дополнительными мерами по прикрытию коррупционных «кормушек» стали создание единой базы водительских удостоверений, чтобы их больше нельзя было просто так выписать и продать, а также изменения порядка выдачи регистрационных номеров — теперь красивый номер купить напрямую у гаишников невозможно.

Единый госэкзамен

У ЕГЭ есть множество противников, апеллирующих к тому, что из-за госэкзамена школьников просто натаскивают на сдачу теста, а не на получение качественного образования. Однако главное достижение ЕГЭ в том, что он почти полностью разрушил систему поступления в вузы по знакомству. Если раньше родители искали детям таких репетиторов, которые имеют связи в приемной комиссии выбранного вуза, то сейчас этого нет.

Конечно, нашлись и те, кто увидел в ЕГЭ новый источник дохода — сотрудники школ и чиновники от образования. Первые за мзду позволяли проносить на экзамен шпаргалки и мобильные телефоны, вторые способствовали так называемому ЕГЭ-туризму, когда экзаменуемый отправлялся на сдачу в другой регион, где мог за деньги купить себе хоть 100 баллов. Больше всех своими стобалльниками прославился Дагестан , где дети, друзья детей и другие знакомые местных чиновников «щелкали» ЕГЭ как орешки, отправляясь затем поступать в МГУ и другие московские университеты.

Как пишет «Коммерсант», еще в 2013 году в регионах Северного Кавказа средний балл по русскому языку составлял 75. После скандала и проведения ряда проверок в отношении директоров местных школ и чиновников результат средний балл упал почти в два раза. Теперь каждая 100-балльная работа из любого региона страны проходит обязательную проверку. Помогли и камеры, устанавливаемые в экзаменационных классах — с их помощью за прохождением ЕГЭ могут смотреть независимые наблюдатели.

Общественные инициативы

После череды скандалов, связанных с расточительными закупками чиновников, тратящих госсредства на предметы роскоши и различные излишества, Общероссийский народный фронт запустил проект «За честные закупки». Проект стартовал в сентябре 2013 года и сразу же принес первые результаты — благодаря сигналу активиста, ФАС отменила две неправомочные закупки на сумму 4 млрд рублей. За первые три года работы проект объединил более девяти тысяч человек, которые своими усилиями отменили или заставили устранить нарушения почти в тысяче крупных госзакупок на сумму 263 млрд рублей. Только на элитных автомобилях для чиновников, предметах роскоши и дорогостоящей мебели благодаря проекту «За честные закупки» удалось сэкономить свыше 20 млрд рублей. Также «фронтовики» пролоббировали закон о нормировании стоимости покупки автомобилей для чиновников.

Сегодня координаторы проекта ОНФ регулярно организуют форумы, посвященные закупочным процедурам, на которых обсуждаются проблемы и коррупционные риски закупочной системы, а также вырабатываются их решения.

Еще одним проектом ОНФ, посвященном госзакупкам, стала «Карта картелей», на которой отмечаются все выявленные случаи картельных сговоров на государственных и муниципальных закупках. Этот проект ведется совместно с сотрудниками антимонопольной службы и также дает ощутимые результаты, выражающиеся в десятках и сотнях миллионов рублей сэкономленных средств.