Кавминводы будут жить по новым правилам

Правительство представило для общественного обсуждения законопроект об особенностях развития территории Кавказских Минеральных Вод. Уже скоро в регионе могут измениться правила градостроительства, охраны природы и курортной деятельности.

Система есть, она ждёт модернизации

Карачаево-Черкесии и Железноводск, Кисловодск, Первое, что уточняется в документе, — это правовой статус курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Он расположен на смежной территории в границах Кабардино-Балкарии Ставропольского края , где действуют курорты федерального значения Ессентуки Пятигорск , а также сопутствующая лечебная инфраструктура.

Появятся и новые подзоны для сохранения природно-ресурсного и рекреационного потенциала курортного региона. На их территории будет необходимо утверждать требования к содержанию жилых домов, внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий, а также к перечню работ и срокам их выполнения. Пристальное внимание уделят наружной рекламе, чтобы не было ничего лишнего.

Несколько лет назад глава Совета Федерации Валентина Матвиенко , приехав с рабочим визитом в Кисловодск, ужаснулась обилию уличной рекламы, количеству мусора вдоль дорог и степени изношенности объектов туристической инфраструктуры. С тех пор город, который спикер палаты регионов курирует и ежегодно посещает, преобразился до неузнаваемости. И в целом регион Кавминводы расправил плечи.

Чтобы полученные достижения не растерять, Правительство и подготовило свой законопроект. Там, в частности, сказано, что для предоставления объективного систематизированного анализа о состоянии природных лечебных ресурсов федеральные органы исполнительной власти, проводящие мониторинг, обязаны отражать его результаты в ежегодном докладе. «Наш законопроект изменит существующую на сегодня систему управления регионом и будет осуществляться в разрезе тех полномочий, которые сегодня регулируются уже существующими законами», — сказал в феврале этого года глава Министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

Он подчеркнул, что его главная задача как министра заключается в том, чтобы Кавказские Минеральные Воды сохранили целостность комплекса муниципальных образований, в первую очередь Ставропольского края, и систему управления властями — от федеральной до муниципальной: «Единственная задача, предлагаемая к принятию закона, — создать дополнительные стимулы для развития региона через ещё более жёсткое, но чёткое и понятное регулирующее природоохранное законодательство. При этом акцент предполагается делать не на том, чтобы писать новые законопроекты об этом, а наоборот, максимально эффективно реализовывать те законы, которые уже существуют».

Единственная задача, предлагаемая к принятию закона, — создать дополнительные стимулы для развития региона через ещё более жёсткое, но чёткое и понятное регулирующее природоохранное законодательство. С этим полностью согласен глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский . Сенатор не раз бывал в регионе и хорошо знает все его сильные и слабые стороны. Парламентарий уверен, что законопроект Правительства только укрепит позицию Кавминвод в списке курортов и, конечно, позволит сохранить не просто его территориальную целостность, но и природные богатства, уникальную инфраструктуру. «Я считаю, что не нужно усложнять то устройство Кавминвод, которое существует сегодня. Надо добиваться преодоления межведомственных и межсубъектовых проблем. Может быть, их решат указы президента или специальные распоряжения Правительства», — высказал Рязанский своё мнение « Парламентской газете ».

Он напомнил, что идея создать в регионе масштабный медицинский кластер появилась до законопроекта кабмина . Проект включён в госпрограмму РФ по развитию СКФО до 2025 года, медкластер будет создан на основе государственно-частного партнёрства. В целом объём инвестиций в проект оценивается в 162,1 миллиарда рублей, из которых 40 миллиардов — бюджетные средства.

В Кавминводах курортного сбора не боятся

23 марта вступило в силу постановление Правительства о выделении до 2020 года 13 миллиардов рублей на создание объектов инфраструктуры туристического кластера курортов Северного Кавказа. В 2018 году компании «Курорты Северного Кавказа» поступит 4,28 миллиарда рублей и по 4,5 миллиарда в 2019 и 2020 годах.

А 2017 год стал для региона рекордно высоким по количеству туристов — до одного миллиона человек. При этом губернатор Ставрополья Владимир Владимиров уверен, что с введением с января 2018 года курортного сбора число желающих приехать на бальнеологические курорты не уменьшится.

Сумма курортного сбора для туристов на Кавказских Минеральных Водах составляет 50 рублей в сутки с человека. Краевые власти планируют собрать в первый год действия эксперимента около 181 миллиона рублей, эти средства уже в 2018 году будут направлены в муниципалитеты. Из этой суммы 28 миллионов рублей будет отправлено в город Железноводск, 54 — в Ессентуки, 37 — в Пятигорск, 61 миллион рублей получит город Кисловодск.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин сказал «Парламентской газете», что строительство в регионе давно надо было ограничить. «Там много лет идёт хаотичная застройка. А природоохранная деятельность вообще должна являться ключевой. Поэтому принятие отдельного закона надо приветствовать. Важно только, чтобы его положения можно было реализовать на практике», — добавил депутат.

Кстати, недавно архитекторам Юга России и их итальянским коллегам предложили создать проекты по благоустройству парков одного из самых известных городов в регионе Кавминводы — Пятигорска. В рамках конкурса для профессионалов провели экскурсию по городу, чтобы познакомить с территориями, над которыми предстоит работать. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 20 мая, а 15 июня все проектные работы будут сданы в экспертную комиссию.

Принятие отдельного закона надо приветствовать. Важно только, чтобы его положения можно было реализовать на практике. Победитель в каждой из трех номинаций — «Визитная карточка», «Курорты будущего» и «Объекты социально-культурного назначения» получит премию 500 тысяч рублей и шанс реализовать свой проект. Каждый город-курорт предложил свои объекты для реконструкции или нового строительства — всего их более 30.

Справка

Регион-агломерация Кавказские Минеральные Воды расположен на площади более 5,3 тысячи квадратных километров в пределах трёх субъектов Федерации, в границах округа горно-санитарной охраны.

В Ставропольском крае это города и города-курорты Георгиевск , Минеральные Воды (включая курорт Кумагорск и курортную местность Нагута), Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск, а также районы Георгиевский, Минераловодский и Предгорный.

В Кабардино-Балкарии Кавминводы — это Зольский район с Долиной Нарзанов, а в Карачаево-Черкесии — Малокарачаевский и Прикубанский районы.