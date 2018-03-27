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На Кубани суд признал законной блокировку публикаций о бизнесмене Дерипаске
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На Кубани суд признал законной блокировку публикаций о бизнесмене Дерипаске
Газета.Ru
1 час назад
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РИА Новости
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Краснодарский краевой суд признал законной блокировку ряда публикаций в СМИ и интернет-ресурсах с данными о бизнесмене
Олеге Дерипаске
. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Мельникова.
Новость дополняется.
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