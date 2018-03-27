В Волгограде 10 УК не занимались уборкой дворов в гололед и снегопады

10 волгоградских управляющих компаний попали в список нарушителей из-за того, что не организовали во дворах домов уборку снега и наледи, а также обработку противогололедными смесями.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Госжилнадзоре, за месяц специалисты проверили состояние придомовой территории около 988 домов. После этого они пригласили управляющие компании на совещание, чтобы огласить результаты своих инспекций и поставить перед ними задачи на следующий месяц. УК предстоит выполнить работы в рамках «месячника благоустройства», осмотреть общее имущество и скорректировать план текущего ремонта многоэтажек. «Эти работы входят в перечень лицензионных требований, поэтому должны проводиться организациями в обязательном порядке. Выполнение этих мероприятий будет жестко контролироваться», — подчеркнули в региональном Госжилнадзоре.

УК предстоит отремонтировать цоколи домов, отмостки, организовать контейнерные площадки, привести в порядок детские площадки, убрать подъезды и т.п. «Особое внимание управляющим компаниям рекомендовано направить и на обеспечение мер пожарной безопасности», — добавили в Госжилнадзоре.