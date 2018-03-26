Ещё
Десять управляющих компаний Волгограда попали в «чёрный список» Госжилнадзора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десять управляющих компаний Волгограда попали в «чёрный список» Госжилнадзора 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Десять управляющих компаний, забывшие про уборку мусора или снега, попали в «черный список» Госжилнадзора Волгоградской области.
— С начала марта специалисты осмотрели дворы 988 многоквартирных домов, — рассказала заместитель руководителя регионального Госжилнадзора Татьяна Гордеева. — Чаще всего управляющие компании грешат нерасчищенными от снега и льда дорожками. Немногие коммунальщики обрабатывали тротуары противогололедной смесью.
Весной волгоградские управляющие компании получат новые задания — до апреля им предстоит отремонтировать цоколи, детские площадки и участки для мусорных контейнеров.
Этой зимой волгоградцы и волжане не рах жаловались на работу своих управляющих компаний. По словам горожан, коммунальщики не замечают снежных валунов на узких дворовых дорожках, забывает об уборке мусора и не замечает нависших над головой сосулек, которые таят в себе смертельную опасность для прохожих.
v1.ru: последние новости
Волгоград лидирует в гонке за девять тысяч деревьев Рейсы в Самару, Сочи и Казань оставят волгоградцам в наследство после чемпионата Взорвать нельзя помиловать: в Екатеринбурге в прямом эфире снесут гигантскую телебашню
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для изгнания дипломатов США предложили выбор89
Песков опроверг прибытие Путина в Кемерово38
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ504
Составлен список стран, выславших послов РФ25
Путин прилетел в Кемерово399
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение