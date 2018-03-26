Десять управляющих компаний Волгограда попали в «чёрный список» Госжилнадзора

Десять управляющих компаний, забывшие про уборку мусора или снега, попали в «черный список» Госжилнадзора Волгоградской области

— С начала марта специалисты осмотрели дворы 988 многоквартирных домов, — рассказала заместитель руководителя регионального Госжилнадзора Татьяна Гордеева . — Чаще всего управляющие компании грешат нерасчищенными от снега и льда дорожками. Немногие коммунальщики обрабатывали тротуары противогололедной смесью.

Весной волгоградские управляющие компании получат новые задания — до апреля им предстоит отремонтировать цоколи, детские площадки и участки для мусорных контейнеров.

Этой зимой волгоградцы и волжане не рах жаловались на работу своих управляющих компаний. По словам горожан, коммунальщики не замечают снежных валунов на узких дворовых дорожках, забывает об уборке мусора и не замечает нависших над головой сосулек, которые таят в себе смертельную опасность для прохожих.