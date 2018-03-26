Работы на станции «Новокрестовская» в Петербурге перешли в финальную стадию 

Работы на станции «Новокрестовская» Петербургского метрополитена перешли в финальную стадию, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Как заявил вице-губернатор Игорь Албин, завершены работы на всех технологических проёмах. Также полностью установлены путевые рельсы.
Почти закончена прокладка контактного рельса. Постоянное напряжение на станцию подадут 31 марта.
По словам Албина, с 19 марта от «Приморской» до «Новокрестовской» курсируют хозяйственные поезда, сообщает Newinform.
«Новокрестовская» должна принять болельщиков матча «Зенит» — ЦСКА 29 апреля, тем самым пройти тестирование в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018», — отметил вице-губернатор.
Ранее сообщалось, что строительство новой ветки метро в Москве начнётся в ближайшие два-три месяца.