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РФ может закрыть консульство США в Санкт-Петербурге — СМИ
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РФ может закрыть консульство США в Санкт-Петербурге — СМИ 

Аргументы и Факты 36 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Министерство иностранных дел РФ может направить президенту РФ Владимиру Путину предложение о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге, пишет Известия.
Согласно данным источника, знакомого с ситуацией, данная мера должна стать зеркальным ответом на решение властей США о закрытии российского генерального консульства РФ в Сиэтле.
Отмечается, что сейчас решается вопрос о том, какое из трех консульств на территории России — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Владивостоке — прекратит свое существование.
«Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки», — пояснил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
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 Ещё 6 источников 
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