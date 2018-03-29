РФ может закрыть консульство США в Санкт-Петербурге — СМИ

Согласно данным источника, знакомого с ситуацией, данная мера должна стать зеркальным ответом на решение властей США о закрытии российского генерального консульства РФ в Сиэтле.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о том, какое из трех консульств на территории России — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Владивостоке — прекратит свое существование.

«Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки», — пояснил источник в российском внешнеполитическом ведомстве.