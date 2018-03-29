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Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в срезах альстромерии из Италии
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Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в срезах альстромерии из Италии 

Агентство «Москва» 1 час назад
Управление Россельхознадзора по Москва, Московской и Тульской областям выявило в Подмосковье цветочный трипс в цветах альстромерии из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов альстромерии, происхождением Италия, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniell aoccidentalis Perg.)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений.
«Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — резюмировали в ведомстве.
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