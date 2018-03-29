Россельхознадзор в Подмосковье выявил калифорнийский трипс в горшечных цветах из Нидерландов 

Россельхознадзор при проведении фитосанитарного контроля в Подмосковья выявил карантинный калифорнийский трипс в горшечных цветах из Нидерландов. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре горшечных растений сенполии в количестве 128 штук, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении.
Отмечается, что наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные горшечные растения были уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.