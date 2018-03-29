Россельхознадзор в Подмосковье выявил калифорнийский трипс в горшечных цветах из Нидерландов 

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Проверка систем противопожарной безопасности пройдет в «Афимолл Сити» после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

Около 1 тыс. решений по закону о лесной амнистии принято в Подмосковье с августа 2017 г.