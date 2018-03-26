На территории Головинского района в ежедневном режиме ведутся работы по очистке кровель от снега и наледи 

В Головинском районе силами управляющих компаний, предприятий торговли и промзоны ведутся работы по очистке кровли от снега и наледи.
Всего на территории района очищается 162 кровли, из которых 27 металлических.
В работе принимают участие 34 бригады (135 человек).
Указанные бригады укомплектованы необходимыми инструментами, прошли специальное обучение.
Для безопасности и здоровья пешеходов устанавливается более 200 переносных ограждений и 10 000 метров сигнальной ленты.
Работы по очистке кровли будут вестись до середины апреля (до наступления устойчивых положительных температур).
Следует отметить, что вышеуказанные работы выполняются не только управляющими компаниями, но и предприятиями торговли и промзоны.
Наибольшее количество кровель очищает ГБУ «Жилищник Головинского района» города Москвы и частная управляющая компания ООО «РСУ №2 САО».
За очисткой кровель и наледи ведется ежедневный контроль, в том числе и по видеонаблюдению.