На территории Головинского района в ежедневном режиме ведутся работы по очистке кровель от снега и наледи

В Головинском районе силами управляющих компаний, предприятий торговли и промзоны ведутся работы по очистке кровли от снега и наледи.

Всего на территории района очищается 162 кровли, из которых 27 металлических.

В работе принимают участие 34 бригады (135 человек).

Указанные бригады укомплектованы необходимыми инструментами, прошли специальное обучение.

Для безопасности и здоровья пешеходов устанавливается более 200 переносных ограждений и 10 000 метров сигнальной ленты.

Работы по очистке кровли будут вестись до середины апреля (до наступления устойчивых положительных температур).

Следует отметить, что вышеуказанные работы выполняются не только управляющими компаниями, но и предприятиями торговли и промзоны.

Наибольшее количество кровель очищает ГБУ «Жилищник Головинского района» города Москвы и частная управляющая компания ООО «РСУ №2 САО».

За очисткой кровель и наледи ведется ежедневный контроль, в том числе и по видеонаблюдению.