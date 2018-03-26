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СК объяснил «соблюдение секретности» при выдаче тел в Кемерово
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СК объяснил «соблюдение секретности» при выдаче тел в Кемерово 

Москва24 8 часов назад
Фото: Москва24
Информацию о «секретной» выдаче тел погибших родственникам в Кемерово прокомментировали в Следственном комитете РФ.
"В соцсетях также активно обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой «бумаги о соблюдении секретности», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Документы, которые подписывают семьи жертв, предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, заявили в СК. Бумаги составляеют в интересах потерпевших, добавили в ведомстве.
Подчеркивается также, что это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших
Опровергают в СК и информацию о большем количестве жертв. Данные о сотных погибших не соответствуют действительности, сказано в сообщении.
Ранее в СК РФ сообщили о задержании охранника, отключившего сигнализацию в ТЦ после получения сообщения о пожаре. Его опросили вместе с еще четырьмя подозреваемыми.
Крупный пожар произошел в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В результате трагедии погибли 64 человека. Траур по погибшим в результате пожара в Кемеровской области продлится три дня — 27,28 и 29 марта.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны четыре человека, в том числе руководитель управляющей компании, которая обслуживала ТЦ, и арендатор помещения, в котором предположительно началось возгорание.
Сообщалось, что уже опознаны 25 погибших. Назначена генетическая экспертиза для идентификации остальных тел.
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