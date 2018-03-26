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Мособлдума попросила ослабить охрану Бородинского поля
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Мособлдума попросила ослабить охрану Бородинского поля 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Парламентарии не лоббируют ничьих строительных интересов, как можно подумать с первого взгляда. О послаблении охранного статуса их попросили сами жители Бородинского, оказавшиеся в заложниках у действующего законодательства. Еще в 2012 году федеральное министерство культуры выпустило приказ, подразумевающий запрет любого строительства на территории достопримечательного места. Это пришлось сделать, чтобы оградить его от застройки. Под особую охрану попало не только само Бородинское поле, но и 23 прилегающих к нему населенных пункта, где проживают в общей сложности порядка 7 тысяч человек.
Все они с радостью встретили приказ минкультуры, но радость эта продлилась недолго. Оказалось, что запрет распространяется на всю хозяйственную деятельность, включая прокладку газопровода или установку вышек сотовой связи. В итоге сотовая связь в Бородинском не ловит, Интернета нет, а это значит, что жители отрезаны от элементарных электронных услуг, таких, как, например, запись к врачу. А в деревне Горки котельную не могут перевести с дизеля на газ, потому что в охранной зоне нельзя копать что бы то ни было! По той же причине нельзя поставить детскую площадку. И, как выяснилось недавно, нельзя даже трубу залатать оперативно, если прорвет водопровод. Сначала надо подать заявку… в минкультуры.
"Мы готовы отстаивать памятники культуры и истории, но и крайностей быть не должно. Это ненормально, когда прорывает трубу, а на согласование ремонтных работ уходит два месяца. Важно найти золотую середину, чтобы охранный режим не влиял на качество жизни людей", — считает председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов. Он приводит в пример еще один перекос охранного приказа: жители Бородинского, не успевшие достроить свои дома до 2012 года, рискуют никогда не закончить свои стройки. Когда-то люди покупали или получали в наследство землю с деревянными развалюхами, чтобы потом построить на участке нормальное жилье. Но при существующей ситуации «потом» уже не наступит.
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