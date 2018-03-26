Нижегородца осудят за убийство сожительницы, отказавшейся уходить из гостей

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в следственном ведомстве.

Как сообщалось ранее, 8 ноября 46-летний мужчина пришел в квартиру дома по переулку Красные Зори, чтобы забрать из гостей свою 46-летнюю сожительницу.

Получив отказ, он избил женщину и ударил ее ножом в живот. Также он нанес несколько ранений ее бывшему возлюбленному, который вступился за гражданку.

Женщина умерла на месте.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он признался в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что нижегородец зарезал сожительницу за отказ уходить из гостей.