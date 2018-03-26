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Нижегородца осудят за убийство сожительницы, отказавшейся уходить из гостей
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Нижегородца осудят за убийство сожительницы, отказавшейся уходить из гостей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Следователи Выксунского межрайонного следственного отдела СКР по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Выксы, который обвиняется в убийстве.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в следственном ведомстве.
Как сообщалось ранее, 8 ноября 46-летний мужчина пришел в квартиру дома по переулку Красные Зори, чтобы забрать из гостей свою 46-летнюю сожительницу.
Получив отказ, он избил женщину и ударил ее ножом в живот. Также он нанес несколько ранений ее бывшему возлюбленному, который вступился за гражданку.
Женщина умерла на месте.
Злоумышленнику предъявлено обвинение, он признался в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что нижегородец зарезал сожительницу за отказ уходить из гостей.
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