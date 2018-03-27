Ещё
В Ингушетии задумались о строительстве исторического парка «Россия — моя история»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ингушетии задумались о строительстве исторического парка «Россия — моя история» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Ингушетия может пополнить число регионов, в которых открылись исторические парки «Россия — моя история».
Проект строительства парка глава республики Юнус-Бек Евкуров обсудил на встрече с управляющим директором Фонда гуманитарных проектов, директором исторического парка «Россия — моя история» Иваном Есиным, сообщается на сайте главы Ингушетии.
«Открытие подобных объектов имеет огромную важность для сохранения историко-культурного наследия нашей страны и патриотического воспитания молодежи. Мы с энтузиазмом восприняли открытие исторических парков «Россия — моя история» в субъектах РФ, в том числе в СКФО, и теперь ожидаем, что такой проект появится и у нас в республике», — заявил Евкуров.
По его словам, открытие такого парка особенно актуально в преддверии 250-летней годовщины добровольного вхождения Ингушетии в состав России, которая будет отмечаться в 2020 году.
«Россия — моя история» — мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Информация подается посетителям при помощи современных технологий — видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций.
Первый подобный комплекс в рамках федерального проекта появился в 2015 году в Москве. Затем его филиалы появились в двух десятках административных центров регионов, в том числе в Ставрополе и Махачкале.
«Это Кавказ»: последние новости
Секретарь Совбеза Дагестана возглавил Минсельхоз республики В Черкесске по решению жителей создадут спортивный городок В селе Арани в Дагестане привили от гепатита более 300 детей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД58
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»767
Витас арестован37
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову236
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева231
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение