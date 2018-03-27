В Ингушетии задумались о строительстве исторического парка «Россия — моя история»

Ингушетия может пополнить число регионов, в которых открылись исторические парки « Россия — моя история».

Проект строительства парка глава республики Юнус-Бек Евкуров обсудил на встрече с управляющим директором Фонда гуманитарных проектов, директором исторического парка «Россия — моя история» Иваном Есиным , сообщается на сайте главы Ингушетии.

«Открытие подобных объектов имеет огромную важность для сохранения историко-культурного наследия нашей страны и патриотического воспитания молодежи. Мы с энтузиазмом восприняли открытие исторических парков «Россия — моя история» в субъектах РФ, в том числе в СКФО, и теперь ожидаем, что такой проект появится и у нас в республике», — заявил Евкуров.

По его словам, открытие такого парка особенно актуально в преддверии 250-летней годовщины добровольного вхождения Ингушетии в состав России, которая будет отмечаться в 2020 году.

«Россия — моя история» — мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Информация подается посетителям при помощи современных технологий — видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций.