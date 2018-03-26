Италии предрекли превращение в крупнейшего сторонника России в Европе

Если пророссийские политические силы в Италии объединятся на волне успеха по итогам последних парламентских выборов, то страна превратится в «крупнейшую русофильскую демократию в Европе», заявляет британский журналист Джон Ллойд на страницах Irish Examiner.

По словам журналиста, в ходе последних выборов итальянские избиратели отдали подавляющее большинство голосов «популистко-националистическим» партиям, которые «открыто придерживаются пророссийских взглядов, при этом их градус меняется от умеренно, до чрезвычайно пророссийских», передает RT.

Так, 37% голосов получил блок из трех правых партий, еще 32% — «Движение пяти звезд».

В случае объединения вышеназванных политических сил в Италии, им будет принадлежать три четверти голосов всего электората.

«Их взгляды будут расходиться во многом, но, как подсказывают текущие обстоятельства, не в вопросе об уместности партнерства с Россией », — уверен автор статьи, выделяя позицию одного из кандидатов на пост премьер-министра Италии Маттео Салвини, который признал Крым частью России.