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Италии предрекли превращение в крупнейшего сторонника России в Европе
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Италии предрекли превращение в крупнейшего сторонника России в Европе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Если пророссийские политические силы в Италии объединятся на волне успеха по итогам последних парламентских выборов, то страна превратится в «крупнейшую русофильскую демократию в Европе», заявляет британский журналист Джон Ллойд на страницах Irish Examiner.
По словам журналиста, в ходе последних выборов итальянские избиратели отдали подавляющее большинство голосов «популистко-националистическим» партиям, которые «открыто придерживаются пророссийских взглядов, при этом их градус меняется от умеренно, до чрезвычайно пророссийских», передает RT.
Так, 37% голосов получил блок из трех правых партий, еще 32% — «Движение пяти звезд».
В случае объединения вышеназванных политических сил в Италии, им будет принадлежать три четверти голосов всего электората.
«Их взгляды будут расходиться во многом, но, как подсказывают текущие обстоятельства, не в вопросе об уместности партнерства с Россией», — уверен автор статьи, выделяя позицию одного из кандидатов на пост премьер-министра Италии Маттео Салвини, который признал Крым частью России.
Несмотря на то, что Италия является одним из государств-основателей ЕС, членом НАТО и «Большой семерки», ее новое правительство «возможно станет крупнейшей русофильской демократией в мире», а также самым влиятельным элементом в группе пророссийских европейских политиков, к числу у которых можно также отнести премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, лидера французской партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен, а также руководство немецкой «Альтернативы для Германии», говорится в статье.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о приходе к власти в Италии сторонников Путина.
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