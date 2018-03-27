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В Подмосковье за год стало на 200 унитарных предприятий меньше
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В Подмосковье за год стало на 200 унитарных предприятий меньше 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Их в регионе сократили в рамках оптимизации.
На заседании правительства Московской области глава Минмособлимущества Андрей Аверкиев доложил о ходе оптимизации государственных и муниципальных предприятий. Об этом сообщил телеканал «360».
Количество неэффективных унитарных предприятий в регионе продолжает сокращаться. В течение 2017 года в Подмосковье стало на 177 муниципальных унитарных предприятий меньше. За тот же год число ликвидировано 35 государственных унитарных предприятий. Как объяснил министр имущественных отношений региона, неэффективные ГУПы и МУПы затрудняют работу малого и среднего бизнеса, и их сокращение позволяет повысить качество услуг, развивая конкуренцию.
"Мы решили вопрос акционирования ГУП «Мособлгаз». Практически завершили консолидацию электрических сетей. Итог на конец 2017 года — 32 ГУПа еще осталось, по 27 из них приняты дорожные карты", — уточнил Андрей Аверкиев, добавив, что по пяти предприятиям решения еще нет.
Глава Министерства имущественных отношений Московской области заявил, что в числе основных задач на текущий год — улучшение качества и уменьшение стоимости коммунальных услуг, сокращение издержек предприятий жилищно-коммунального хозяйства и повышение эффективности предприятий ЖКХ.
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