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Власти Воронежа разберутся в причинах коммунальной аварии в Придонском
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Власти Воронежа разберутся в причинах коммунальной аварии в Придонском 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Врио главы Воронежа Вадим Кстенин поручил разобраться, почему затянулись сроки устранения коммунальной аварии в микрорайоне Придонской.
Как сообщил руководитель городского управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук на совещании в мэрии 26 марта, завершается устранение коммунальной аварии в микрорайоне Придонской — без тепла остаются многоквартирный дом и общежитие.
Вадим Кстенин поручил выяснить, почему затянулись сроки устранения последствий аварии.
«В течение недели необходимо выяснить, что повлияло на то, что жители многоквартирных домов в микрорайоне Придонской, объекты социальной сферы продолжительное время оставались без тепла. Результаты проверки будут переданы в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», — отметил Вадим Юрьевич.
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