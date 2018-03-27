Власти Воронежа разберутся в причинах коммунальной аварии в Придонском

Врио главы Воронежа Вадим Кстенин поручил разобраться, почему затянулись сроки устранения коммунальной аварии в микрорайоне Придонской.

Как сообщил руководитель городского управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук на совещании в мэрии 26 марта, завершается устранение коммунальной аварии в микрорайоне Придонской — без тепла остаются многоквартирный дом и общежитие.

Вадим Кстенин поручил выяснить, почему затянулись сроки устранения последствий аварии.