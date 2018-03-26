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На полигоне «Ядрово» усилен пропускной режим
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На полигоне «Ядрово» усилен пропускной режим 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно информации, неизвестные представились геодезистами и участниками инициативной группы, но не были допущены на территорию. С 6 марта на полигоне действует режим ЧС. По требованию администрации района предоставлен доступ активистам из числа жителей.
«В настоящее время приняты все необходимые меры по информированию населения о состоянии полигона, производимых работах, работах по рекультивации. С территории полигона постоянно ведется видеотрансляция», — говорится в сообщении.
Мониторинг проводится сотрудниками МЧС и органами Роспотребнадзора. Проведение работ контролируется уполномоченными представителями Минэкологии Московской области.
Как ранее писал «ФедералПресс», на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области началась откачка фильтрата.
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