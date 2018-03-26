На полигоне «Ядрово» усилен пропускной режим

Согласно информации, неизвестные представились геодезистами и участниками инициативной группы, но не были допущены на территорию. С 6 марта на полигоне действует режим ЧС. По требованию администрации района предоставлен доступ активистам из числа жителей.

«В настоящее время приняты все необходимые меры по информированию населения о состоянии полигона, производимых работах, работах по рекультивации. С территории полигона постоянно ведется видеотрансляция», — говорится в сообщении.