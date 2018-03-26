Петербургские станкостроители решили объединиться

Подробностей о Международном центре технологических инноваций известно немного. Так, Адашкевич сообщила, что одним из первых партнеров Северной столицы в этом деле станет Белоруссия , где «отрасль, хоть и сложно было, но сохранили», также по этому проекту предполагается привлечь "Ростех" . Основной же задачей деятельности центра станет модернизация предприятий и создание нового поколения экспортно ориентированных технологий для развития отечественной промышленности.

Надо сказать, что разговор об этом заходит не в первый раз. В 2016 году петербургские станкостроительные заводы, входящие в кластер, уже заявляли о планах создания единого научно-производственного комплекса, который помог бы им удержаться «на плаву». Даже подсчитали, сколько денег для этого нужно — шесть миллиардов рублей. Миллиард готовы были выделить сами производители, а недостающие средства рассчитывали получить от Смольного, который участвовал в разработке инициативы, и частных инвесторов. Начать должны были в прошлом году, а выйти на проектные мощности — к 2020 году. Но, судя по всему, дело застопорилось, как и еще один недавний проект.

— Была ведь идея запустить в Санкт-Петербурге «пилот» по возрождению отечественного станкостроения. Предполагалось, что абсолютно все делалось бы только на отечественном оборудовании. Но все завязло, — вспоминает почетный председатель совета директоров Российской ассоциации «Станкоинструмент», последний министр станкоинструментальной промышленности СССР Николай Паничев.

В городе есть условия, есть научный потенциал, сохранилась еще ленинградская школа специалистов, осталось использовать это в полной мере.

По его словам, сейчас общая картина состояния отрасли в стране неутешительна. Так, если в советское время за год выпускалось порядка 75 тысяч станков, то по итогам прошлого года российские производители не дотянули даже до десяти тысяч.

Результат не очень, но все же лучше, чем в 2013-м, когда было выпущено всего 3,5 тысячи станков. Тренд на прирост сохраняется, растет и количество предприятий: если в 2014 году в Ассоциации их насчитывалось чуть больше сотни, то теперь — почти 150. При этом, уверен специалист, будущее не столько за крупными производителями, сколько за теми, кто производит, как говорится, «меньше да лучше».

— На небольших заводах уже появляется хорошая продукция, которая пользуется спросом и на внутреннем, и на внешнем рынках. В нынешних условиях малые предприятия работают даже успешнее, ведь они более гибки в своих технических возможностях и, работая с меньшей номенклатурой, производят более качественные изделия.

Впрочем, одних этих подвижек для того, чтобы в корне изменить ситуацию, пока недостаточно. И без государственной поддержки такая в инженерном плане сложная и малорентабельная (окупаемость станкостроения составляет более пяти лет) отрасль существовать не может, обращают внимание эксперты. Пример предлагают брать с Европы. И дело вовсе не в финансировании, а в отработке законодательной базы, которая бы стимулировала что-то новое произвести и внедрить. Сейчас же условий для такой заинтересованности просто нет.

Более того, существующее законодательство еще и ставит палки в колеса. По словам Юлии Адашкевич, чтобы получить сертификат отечественного производителя, заводу надо предоставить по 24 направлениям сертификаты тех, кто делает комплектующие. Последним проходить эту процедуру, в общем-то, незачем, и в итоге предприятие либо не получает сертификат, либо вообще числится в документах как иностранное.

— Станкостроение не может существовать без литейного производства, а здесь тоже большие проблемы, — продолжает президент Ассоциации литейщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области Станислав Ткаченко . — От существующих 118 предприятий у нас в городе и области осталось 28. Если в советское время мы говорили о 40-50 тоннах литья в год, то сегодня это не больше 15 тонн. Что вообще можно из этого сделать? Да и то, что делается, в итоге оказывается дороже, чем аналогичное из Китая или Кореи

Эксперт предлагает не строить новые заводы, а бросить силы и средства на восстановление и обновление существующих мощностей. Для начала Петербургу и Ленобласти хватит и двух модернизированных предприятий, на которые потребуется пять-шесть миллиардов рублей. Браться за один только завод было бы неправильно, так как станкостроению потребуются разные модификации литья, а каждое литейное предприятие «заточено» под создание чего-то одного. В противном случае так или иначе придется привлекать иностранных производителей. Удачный пример: восстановленный литейный завод в Тихвине , который сейчас является одним из лучших в России , а по объемам литья он вышел на уровень 100 тысяч тонн в год.

Нужно не только строить новые заводы, а бросить силы и средства на восстановление и обновление существующих мощностей

Ну и наконец, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию отечественной промышленности, очень нужны высокие технологии. По мнению лидера-соруководителя рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, ключевых проблем здесь сразу несколько. Во-первых, инженеры не обладают тем уровнем компетенции, который требуется для высокотехнологичной промышленности. Начинается это еще в университетах, где среди преподавателей нет людей, работающих в современной промышленности. А потенциал советских подходов и технологий уже достиг «потолка». Во-вторых, доводка любого изделия происходит на этапе испытаний, тогда как во всем мире финальные требования потребителя перешли уже в стадию разработки. Другими словами, перед тем, как выпустить изделие, создается его виртуальный (цифровой) двойник, который позволяет собрать именно то, что нужно, доведя продукт практически до идеала.

В городе есть заводы, есть научный потенциал, сохранилась еще ленинградская школа станкостроителей. Нужно все это использовать

— Мы сейчас пытаемся прыгнуть на уровень Индустрии 4.0, не пройдя первых ступеней. Если мы не оцифруем, не переведем в математические модели и цифровые двойники эксперименты Королева, Туполева, Калашникова и так далее, о конкурентоспособности на мировом уровне можно не вспоминать, — считает Боровков.

По его данным, за последний год Россией было закуплено 80 тысяч станков, однако их загрузка составила порядка 15 процентов. То есть в большинстве случаев предприятия просто не понимают, как с ними работать.

Тем временем

Индекс промышленного производства Петербурга по итогам января-февраля 2018 года составил 102,5 процента к аналогичному периоду предыдущего года. По данным опроса руководителей предприятий в феврале, 72 процента из них сохранили объем выпускаемой продукции на планке предыдущего месяца, 15 процентов увеличили объем выпуска товаров. Больше четверти предприятий планируют повышение объема выпуска в следующие три месяца, а 66 процентов хотят сохранить производство на прежнем уровне. Вместе с тем порядка 20 процентов предприятий отметили низкий спрос на свою продукцию в феврале.