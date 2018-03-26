Президент Сербии пообещал наказание всем участникам захвата чиновника

Все участники захвата главы канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича должны ответить перед судом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совбеза страны.

"Будет заведен ряд уголовных дел, ответят все", — цитирует политика ТАСС

Вучич сообщил, что в нападении на Джурича в Косовска-Митровице участвовали не только «албанские террористы», но и двое сербов. При этом президент уверен, что Белград не может рассчитывать на готовность албанской стороны к компромиссу в вопросе признания независимости Косова.