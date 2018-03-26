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Президент Сербии пообещал наказание всем участникам захвата чиновника
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Президент Сербии пообещал наказание всем участникам захвата чиновника 

Российская Газета 26 минут назад
Все участники захвата главы канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича должны ответить перед судом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после заседания Совбеза страны.
"Будет заведен ряд уголовных дел, ответят все", — цитирует политика ТАСС.
Вучич сообщил, что в нападении на Джурича в Косовска-Митровице участвовали не только «албанские террористы», но и двое сербов. При этом президент уверен, что Белград не может рассчитывать на готовность албанской стороны к компромиссу в вопросе признания независимости Косова.
Как отмечает РИА Новости, атака на Джурича произошла в понедельник в ходе проведения круглого стола в рамках сербского внутриполитического диалога по косовской проблеме. В административное здание ворвалось подразделение быстрого реагирования косовской полиции с использованием светошумовых гранат. Вучич назвал этих правоохранителей «террористами в униформе» и отметил, что в момент атаки на месте происшествия были замечены две машины миссии ЕС по верховенству закона EULEX. Позже Джурича выдворили из края «за нелегальное пересечение границы».
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