Девочки пятого «А»

Чудовищное воскресенье в Кемерово , еще более чудовищный — понедельник. Пошлое название «Зимняя вишня» стало, в одночасье, синонимом страха, смерти и безысходности. Все новые и новые детали страшной трагедии вылезают наружу. И нет сил читать новости, и невозможно не читать.

Начавшиеся школьные каникулы. В выходные в торговый центр — как на праздник, всей семьей.

Пятый «А» класс из поселка Трещевский Кемеровской области приехал в «Зимнюю вишню» почти в полном составе. Собственно, в классе всего-то двенадцать учеников. Половина из них погибла в проклятой «Вишне». Для двенадцатилеток посмотреть мультик на широком экране — радостное событие. Они ехали на праздник… Их заперла в кинозале билетерша. Конечно, не предполагая, что дети окажутся в огненной ловушке. Боялась, что кто-то проскочит посмотреть «Кролика Питера» без билетика? Девочки пятого «А» погибли. Вероника, Вилена, Таня, Настя, Вика, еще одна Вика.

Вика Почанкина звонила из дымовой западни своей тете и кричала: «Передайте маме, что я ее любила». До последнего Александр Лиллевяле разговаривал по телефону со своими дочками: старшей — 11, младшей всего пять. Он сам отвел их в тот день в кино.

Александр Калачев, которому чуть больше двадцати, вывел из огня более ста человек. Сам сейчас в больнице, с отравлением угарным газом. Но — жив. И те сто человек тоже — живы… Жив и мальчик Сережа, он в реанимации. Отец помог выпрыгнуть ему из окна, но Сережа упал неудачно, весь переломался. Самое страшное — его родители и младшая сестренка погибли. Сережа пока об этом не знает.

А охранники ТЦ попросту слиняли с места происшествия. И спаслись.

А еще один человек взял да и отключил пожарную сигнализацию. Почему — непонятно. Наверное, чтобы не нервировать народ понапрасну.

Сгорели животные из контактного зоопарка. Бедные ручные зверьки, числом — двести.

Боль, паника, ужас.

И, как в случае с «Хромой лошадью», мы разводим руками и ужасаемся. Как же так, утеплитель здания — легковоспламеняющийся. Как же так, не предусмотрели пожарные выходы. И, как же так, взрослые мужики спасались бегством в то время, как рядом гибли маленькие дети.

Я не знаю, вот правда, как теперь будут жить те, по чьей вине произошла эта страшная и бессмысленная трагедия. Виноватых много, но ответственность тут не разделить. Ни тому, кто чиркнул зажигалкой. Ни тому, кто сэкономил на пожарной безопасности. Ни тому, кто запер дверь кинотеатра. Ни тому, кто позорно убежал, спасая собственную шкуру…

Знаю только: тем, кто сейчас в больнице, тем, кто потерял своих близких — очень тяжело. Им нужна помощь. Самая разная. И люди помогают — в Кемерово стоят очереди из доноров крови, а кто-то, уже в Москве , организовал финансовую поддержку. А кто-то — просто тихо молится об излечении больных и об упокоении погибших.

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Мертвая вишня

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…)

Страшный урожай «Зимней вишни»

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Колонка обозревателя «ВМ» Алексея Зернакова

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