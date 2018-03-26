Почти 380 нарушений выявлено 19-25 марта на стройплощадках в Московской области

За неделю с 19 по 25 марта 2018 г. на стройках в Подмосковье выявлено почти 380 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 19 по 25 марта 2018 г. на строящихся объектах выявлено 376 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 165 ранее выявленных нарушений», — говорится в сообщении.