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Почти 380 нарушений выявлено 19-25 марта на стройплощадках в Московской области
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Почти 380 нарушений выявлено 19-25 марта на стройплощадках в Московской области 

Агентство «Москва» 1 час назад
За неделю с 19 по 25 марта 2018 г. на стройках в Подмосковье выявлено почти 380 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 19 по 25 марта 2018 г. на строящихся объектах выявлено 376 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 165 ранее выявленных нарушений», — говорится в сообщении.
Вместе с тем глава надзорного ведомства Руслан Тагиев отметил, что на территории региона за отчетный период по предписаниям инспекторов устранено 49 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 18 строительных площадок, устранено 45 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на два объекта, а также устранено 51 иное нарушение.
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