Ещё
Обнародован рейтинг городов, которые дешевле всего посетить на весенних каникулах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обнародован рейтинг городов, которые дешевле всего посетить на весенних каникулах 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Столица попала в рейтинг бюджетных направлений для посещения.
Представлен рейтинг городов Европы, которые можно посетить в ходе весенних каникул дешевле всего. Перечень, подготовленный специалистами, появился 26 марта.
— На первом месте располагается Краков, втором — Вильнюс, а на третьем Рига, — говорится в исследовании.
Москва в данном рейтинге, по подсчетам экспертов, находится на шестой строчке, передает издание New Inform.
В рейтинг включены также Варшава, Будапешт, Прага, Афины и Лиссабон.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Свыше 200 исторических зданий отреставрировано в столице в 2017 году
Вечерняя Москва: последние новости
Девочки пятого «А» Сергея Мавроди могут похоронить в общей могиле «Руки-базуки» идет на поправку после болезни
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прилетел в Кемерово201
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ452
Исландия приостановила диалог с Россией353
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ185
В России анонсировали «ответ каждому»451
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение