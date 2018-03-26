Обнародован рейтинг городов, которые дешевле всего посетить на весенних каникулах 

Столица попала в рейтинг бюджетных направлений для посещения.
Представлен рейтинг городов Европы, которые можно посетить в ходе весенних каникул дешевле всего. Перечень, подготовленный специалистами, появился 26 марта.
— На первом месте располагается Краков, втором — Вильнюс, а на третьем Рига, — говорится в исследовании.
Москва в данном рейтинге, по подсчетам экспертов, находится на шестой строчке, передает издание New Inform.
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