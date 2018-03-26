Ещё
Загадочный способ парковки запечатлели во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загадочный способ парковки запечатлели во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жителей Приморья удивил способ парковки в одном из дворов Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
«Ни себе, ни людям. Все время ставит так машину! Может, он увидит, и ему станет стыдно!», — написали в соцсетях отчаявшиеся местные жители.
Говоря это, горожане намекали на габаритное бело авто, вставшее поперек другим машинам. Однако в комментариях к фото пользователи обратили внимание, что все три автомобиля стоят «неправильно».
«Судя по наличию бордюра, там всем троим стоять нельзя», «Загадочный способ парковки», «Все три мастера парковки» — пишут юзеры.
Однако нашлись и те, кто вступился за автомобилистов на снимке.
«Люди разучились с людьми разговаривать. Они только стучать умеют».
«У человека длинная машина. Он ставит ее так, чтобы оставить максимальное место для проезда широких авто и НЕ залезает на «газон». Так что ему плюс в карму».
Primpress: последние новости
Названы кандидаты на пост премьер-министра РФ «Вы были на выборах?» Странные люди ходят по квартирам в Приморье То, что порадует всех приморцев, произойдет в воскресенье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прилетел в Кемерово213
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ453
Исландия приостановила диалог с Россией353
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ185
В России анонсировали «ответ каждому»452
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение