Загадочный способ парковки запечатлели во Владивостоке

Жителей Приморья удивил способ парковки в одном из дворов Владивостока , сообщает PRIMPRESS.

«Ни себе, ни людям. Все время ставит так машину! Может, он увидит, и ему станет стыдно!», — написали в соцсетях отчаявшиеся местные жители.

Говоря это, горожане намекали на габаритное бело авто, вставшее поперек другим машинам. Однако в комментариях к фото пользователи обратили внимание, что все три автомобиля стоят «неправильно».

«Судя по наличию бордюра, там всем троим стоять нельзя», «Загадочный способ парковки», «Все три мастера парковки» — пишут юзеры.

Однако нашлись и те, кто вступился за автомобилистов на снимке.

«Люди разучились с людьми разговаривать. Они только стучать умеют».

«У человека длинная машина. Он ставит ее так, чтобы оставить максимальное место для проезда широких авто и НЕ залезает на «газон». Так что ему плюс в карму».