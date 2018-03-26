Воденников — о Кемерове: Боль, отчаяние и непонимание

Топ-1: Трёхдневный траур объявят в Кемеровской области Дмитрий Воденников : Трёхдневный траур объявят со вторника, 27 марта в Кемеровской области в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня». В результате пожара в торговом центре, который произошел накануне, погибли более 60 человек.

Я сегодня весь день читаю ленту «Фейсбука», которая разрывается болью, отчаянием и непониманием. Мне тоже непонятно, как такое могло произойти, но что-то мне подсказывает, что это событие, к сожалению, было вполне ожидаемо. Когда я захожу в торговые центры, то не всегда понимаю, куда бежать, если возникнет пожар. Это очень серьезная проблема, которую, я думаю, нам всем придется решать. Ну и, конечно, выражаю соболезнования родственникам погибших.

Топ-2: СМИ сообщили о смерти Сергея Мавроди Дмитрий Воденников: СМИ сообщили о смерти Сергея Мавроди. В ночь на 26 марта Мавроди был госпитализирован с автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в области сердца. «Скорую» ему вызвал случайный прохожий.

Мы все знаем, что такое «МММ». В свое время реклама с бабочками весела абсолютно везде, и эти бабочки обещали нам что-то. Они не выполнили свое обещание, но, тем не менее, очень печально, что человек умирает. Каким бы он ни был. Мы все должны помнить, что смерть бывает только однажды и она необратима.

Топ-3: Дольше всех спят жители развитых стран Дмитрий Воденников: Ученые выяснили, что дольше всех спят жители развитых стран. Мировым лидером по среднему времени, которое граждане страны тратят на сон, стала Новая Зеландия — там люди спят около 7 часов 40 минут в день. Россия расположилась примерно в середине этого рейтинга с примерным показателем 7 часов 10 минут сна в день.

Видимо, я являюсь жителем неразвитой страны, поскольку сплю очень плохо и страдаю от бессонницы. Этого мучительного состояния я никому не пожелаю. Поэтому тоже хочу стать жителем развитой страны.

Топ-4: Создан гаджет, извлекающий воду из пустынного воздуха Дмитрий Воденников: Создан гаджет, извлекающий воду из пустынного воздуха. В основу устройства лег специальный пористый материал и средство для удаления накипи. Оно накапливает собранную воду внутри металл-органического каркаса, очищающего воздух.

Как можно создать гаджет, который из пустынного воздуха извлекает воду для меня — загадка. Но я очень люблю, когда люди делают то, что сделать невозможно. По-моему, это какое-то обещание победы.

Топ-5: Американец совершил полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская Дмитрий Воденников: Американский таксист Майк Хьюз совершил полет на самодельной ракете, чтобы доказать, что Земля плоская. Он поднялся на высоту 572 метра. В следующий раз мужчина планирует собрать ракету, которая с помощью газового баллона взлетит на 110 км и на этой высоте сделает несколько фотографий.

Он хотел доказать, что земля плоская … Еще можно попытаться доказать, что Закона всемирного тяготения не существует, например, прыгнув с высокой башни (не дай бог, конечно, даже не пытайтесь это повторить). Ну что поделать, история глупости человеческой насчитывает несколько сот томов. И я думаю, что американский таксист Майк Хьюз вписал в эти тома свою достойную строчку.

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