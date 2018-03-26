Путин готов терпеть боль, Украине придется подождать — частная разведка США

Владимир Путин победил на выборах президента России с большим отрывом, набрав более 70% голосов при явке около 60%. Несмотря на сообщения о нарушениях и критические замечания о том, что власти не допустили к участию реальную оппозицию, Путин добился того, чего хотел: четкого мандата на следующие шесть лет. Но каков этот мандат? И чего ожидать от России на мировой арене, в том числе, в вопросе войны против Украины ? Об этом говорится в материале американского дипломата Кэмерона Мантера для частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor

(Достаточно) хорошая жизнь

Контекст важен. Последние выборы Путина в 2012 году прошли на фоне значительного общественного недовольства (которое привело к массовым протестам, организованным, по мнению российского президента, иностранными группами влияния). Выборы этого года были отчасти попыткой «покончить с призраками прошлого», предотвратив проявление общественного недовольства и показав аудитории — внутренней и внешней — чувство порядка, преемственности и силы. Стратегия оказалась успешной.

Предвыборная кампания Путина также указывала на другие признаки стабильности: несмотря на низкие цены на нефть, большая часть экономических показателей России, включая зарплату, безработицу и рост ВВП, стабильны. Ни один из показателей не является образцовым, и уровень бедности в России по-прежнему высок, но Кремль представляет свое управление экономикой как контролируемое и эффективное. Эти усилия оказали сильное психологическое воздействие на большинство электората. Как сказали мне россияне во время моего последнего визита, могло быть намного хуже, отмечает автор материала.

Это правда, что перед Россией стоят серьезные долгосрочные проблемы. Демографические тенденции в стране не являются положительными, особенно среди старшего поколения, которое составляет основу поддержки Путина. Экономика России, несмотря на серьезные попытки ее реформирования, по-прежнему держится на продаже сырья и традиционных товаров, таких как оружие. Кроме того, страна все еще переживает утечку мозгов, поскольку талантливые молодые люди уезжают за рубеж.

Представители международного делового сообщества недавно заявляли мне, что экономические преобразования стоят в повестке дня Кремля, но у Путина нет новых идей. Конечно, этого и следовало ожидать. Издержки пребывания у власти в течение такого долгого времени состоят в том, что ты начинаешь оправдывать прошлые действия и статус-кво вместо того, чтобы критически изучить, какие изменения могут потребоваться.

Игра в долгую

Тем не менее вполне вероятно, что Путин в ближайшем будущем сосредоточится не на недостатках российской экономики, а на вмешательстве за рубежом, которое, по мнению большинства аналитиков во всем мире, вернуло престиж России как глобального игрока.

Российские действия в Сирии , возможно, не сделали ее там главным игроком, но в то же время без нее не может решаться этот конфликт. Путину удалось построить конструктивные отношения с Китаем благодаря отношению к России председателя КНР Си Цзиньпина

Хотя можно утверждать, что Москва утратила возможность наладить хорошие отношения с Западом, аннексировав Крым и развязав войну с Украиной, по всей видимости, Путин сейчас готов терпеть боль от санкций, но упорно идти по этому пути. Самое главное для российского президента, похоже, заключается в том, что подобные проявления силы продолжают находить отклик у его электората.

Тем из нас, кто хотел бы видеть более конструктивные отношения между Россией и Западом, с меньшим риском конфликтов и с большими стараниями найти общий язык, придется запастись терпением.

Посол США в Москве Джон Хантсман рекомендует играть в долгую игру — сконцентрироваться на тех проблемах, с которыми еще предстоит столкнуться в ближайшие годы. Эти вопросы, включая терроризм, кибербезопасность и региональную безопасность, могут предоставить возможности для сотрудничества в будущем. Несмотря на холодные отношения, Россия открыта для инициатив, которые помогут наладить связи с США. Сегодня в мире существуют угрозы, которые касаются всех стран, даже тех, чьи правительства не в ладах между собой.

Кроме того, перспектива преемственности часто переключает внимание лидеров с сиюминутных проблем. Это последний шестилетний срок Путина. Его эффективность может быть поставлена под сомнение, если станет ясно, что он решится приспособить Конституцию России и отменить ограничения по срокам — как недавно сделал Си Цзиньпин в Китае. В противном случае потенциальный преемник, вероятно, возникнет в недалеком будущем.

Ясное представление

Вернемся к вопросу: каков же будет мандат Путина на следующие шесть лет?

Он прошел тест на переизбрание и продемонстрировал свою силу. Но что он будет делать с внутренними реформами, еще предстоит понять, особенно если он будет полагаться на прежнюю стратегию, а не на новые инновационные меры.

Если на внешнеполитическом фронте мандат Путина даст ему уверенность, чтобы взвалить на себя новые трудности (которые будут сосредоточены на решении проблем больше, чем подчеркивать якобы несправедливое отношение к России на мировой арене), Москва может все же найти общий язык с Западом.

Однако лидеры, которые долгое время находились у власти (два десятилетия в случае с Путиным), склонны придерживаться того, что было успешным в прошлом, вместо того, чтобы принимать стратегически сложные политические меры, которые укрепили бы их страну, максимально увеличили бы ее потенциал и обеспечили бы их участие в мировых процессах качестве глобальных партнеров.

Давайте посмотрим на Путина 4.0 четко и реалистично. Ответы на старые вопросы о его следующем сроке станут более очевидными, когда президент РФ назначит должностных лиц, разъяснит свои идеи о преемственности, распределит бюджетные расходы и опубликует публичные заявления — в интересах его избирателей и мировой аудитории. Исходя из этих действий, наблюдатели будут лучше понимать замыслы Путина. Мир будет внимательно следить.