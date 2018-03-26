Стало известно, где в Воронеже появится городской пляж 

В воронежской мэрии рассказали о том, как изменятся некоторые улицы и прогулочные места в городе.
Городской пляж появится в парке «Дельфин», новые спортивная и детская площадки сделают «Комсомольский сквер» популярнее. А Ростовский бульвар перестанет «пылить». Больные и аварийные тополя там вырубят и посадят другие деревья. Городские парки заиграют новыми свежими красками — причем, буквально. Туда придет граффити. Прошлогодний опыт с росписью ограждений на набережной и «Работнице» получит продолжение. Еще, обещают, на улицах и в скверах дышать станет легче. Там высадят свыше 4 тысяч деревьев и больше 13 тысяч кустарников. Это примерно столько же, сколько в прошлом году. Еще, наконец-то, зазеленеют Плехановская и Пушкинская. Заменить пни новыми деревьями там было невозможно из-за вросших даже в коммуникации корней. В этом году управы Центрального и Ленинского районов в договорах с подрядчиками пропишут работы по корчевке. А вот самих горожан, участвующих в озеленении, экологи призывают к большей сознательности. Чтобы раздаваемые саженцы приживались лучше. Руководитель управления экологии Воронежа Наталья Ветер предположила, что некоторые приходят на субботники для галочки: — Зачастую это бывает «на фотоаппарат». Постоять, с лопатой сфотографироваться, посадить и забыть. Конечно, на мой взгляд, эта ситуация в условиях того финансирования, которое на сегодня есть, просто не допустима. Ситуацию будем контролировать гораздо серьезнее, чем контролировали прошлые годы.