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Беларусь скорбит по жертвам трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»
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Беларусь скорбит по жертвам трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» 

Мир24 34 минуты назад
К посольству России в Минске люди несут цветы и мягкие игрушки. На мраморных плитах оставляют записки, в память о погибших зажигают лампады, передает телеканал «МИР 24».
«Переживаем, как за своих. Такое ощущение, что это у нас случилось, в нашей стране. Мы рядом и должны по-человечески относиться к дуг другу. Мы очень переживаем. Скорбим. Соболезнуем родителям, которые потеряли детей. Это очень страшно», — поделилась жительница Минска.
«Россияне — это наши ближайшие соседи. В России много родственников, друзей, поэтому переживаем. Если какая-то помощь нужна, мы всегда готовы поддержать. Мы с вами!», — сказала еще одна местная жительница.
Скорбят и жители Молдовы. В слезах горожане приходят к посольству России в Кишиневе. В знак соболезнования люди также несут цветы и плюшевые игрушки.
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