Беларусь скорбит по жертвам трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

К посольству России Минске люди несут цветы и мягкие игрушки. На мраморных плитах оставляют записки, в память о погибших зажигают лампады, передает телеканал «МИР 24».

«Переживаем, как за своих. Такое ощущение, что это у нас случилось, в нашей стране. Мы рядом и должны по-человечески относиться к дуг другу. Мы очень переживаем. Скорбим. Соболезнуем родителям, которые потеряли детей. Это очень страшно», — поделилась жительница Минска.

«Россияне — это наши ближайшие соседи. В России много родственников, друзей, поэтому переживаем. Если какая-то помощь нужна, мы всегда готовы поддержать. Мы с вами!», — сказала еще одна местная жительница.

Скорбят и жители Молдовы . В слезах горожане приходят к посольству России в Кишиневе . В знак соболезнования люди также несут цветы и плюшевые игрушки.

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