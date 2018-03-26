Виновный в гибели воронежца от сосульки может попасть в тюрьму на 6 лет

Уборка наледи в доме, с крыши которой рухнула сосулька-убийца, должна была быть двумя часами позже трагедии. «Вести-Воронеж» побывали на месте трагедии и выяснили обстоятельства, при которых погиб человек. Спустя сутки после трагедии здесь все еще разбросаны глыбы льда. Все случилось на этом месте — сейчас его огородили лентой.

Мужчина вышел из калитки и успел сделать лишь несколько шагов. Как вдруг с высоты 10 этажа на него рухнула огромная глыба льда. Погибший — Николай Кочетов, охранник ЧОПа. В воскресенье мужчина как раз был на смене в этой 10-этажке. Трагедия, говорят жители, была неизбежна — снег и лед с крыши элитной многоэтажки падали регулярно. При этом на первом этаже — частные школа и детский сад. Жительница дома 2 по ул. Театральной Татьяна Сладких рассказывает о постоянном страхе: — Мы видим просто сверху, что падает снег. И постоянно слышно, как он сходит. Мне кажется, вдоль трубы он летит. Вы видите, приходится обходить — страшно.

В управляющей компании «Ваш дом» съёмочную группу «Вести-Воронеж» встречают неприветливо. По факту — это офис компании-застройщика, которая и возводила дом на Театральной. Генерального директора Семёна Розвиева находим по другому адресу, он уверяет, что уборка крыш от снега и льда идет каждые 3 дня: — В пятницу последний раз сбивали, и потом по плану было также. В воскресенье в 2 часа дня, как обычно. Там сосульки ниоткуда не падают. Потому что они падают, когда их сбивают. Но повреждений и причинения какого-то морального или материального вреда не происходило. Теперь давать объяснения директору УК придется следователям — возбуждено уголовное дело. За оказание некачественных услуг, из-за которых в итоге погиб мужчина, виновным грозит до 6 лет лишения свободы. Разбираться в работе коммунальщиков следователям не впервой. В прошлом году было 34 уголовных дела в сфере ЖКХ. 5 из них — только на директора УК Ленинского района. Но чем они кончились — информации нет и сейчас, спустя год. Между тем чиновники обещали учесть прошлогодний опыт.