Финляндия разгромила Мальту, Болгария переиграла Казахстан 

Soccer News: последние новости

В товарищеских матчах Армения сыграла вничью с Эстонией, Северная Ирландия обыграла Южную Корею

Роналду опроверг информацию о предъявленных ему требованиях налоговыми органами Испании

Ибрагимович: "Хочу покорить США так же, как покорил Европу"