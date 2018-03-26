Финляндия разгромила Мальту, Болгария переиграла Казахстан 

Представляем результаты товарищеских игр.
Болгария — Казахстан 2:1 Голы: Попов (пен), 23 — 1:0, Тунгышбаев, 55 — 1:1, Бодуров, 90 — 2:1 Болгария: Илиев, Божиков, Манолев (Неделев, 57), Бодуров, Панов (Александров, 57), Славчев (Райнов, 60), Попов (Чочев, 68), Миланов (Кирилов, 57), Костадинов, Попов, Делев.
Казахстан: Плотников, Суюмбаев, Постников, Малый, Бейсебеков, Исламхан (Алип, 90), Куат, Муртазаев (Ахметов, 90), Хижниченко (Тунгышбаев, 46), Сейдахмет (Перцух, 78), Зайнутдинов (Парагульгов, 47).
Предупреждение: Суюмбаев (78).
Финляндия — Мальта 5:0 Голы: Пукки, 13 — 1:0, Тайми, 23 — 2:0, Пукки, 27 — 3:0, Йенсен, 85 — 4:0, Сойри, 88 — 5:0 Финляндия: Йоронен (Яаккола, 46), Уронен (Пиринен, 62), Вяйсянен, Тайми (Тойвио, 82), Лам, Камара, Лод (Сойри, 62), Йенсен, Ягуби (Тэйлор, 46), Араюури, Пукки (Пелвас, 76).
Мальта: Хогг, Аджиус, Борг (Джонсон, 72), Церафа, Борг, Аттард, Гэмбин (Бирман, 46), Фарруджия (Мифсуд, 46), Пизани (Бриффа, 46), Мускат (Каруана, 46), Шембри (Эффионг, 62).
Предупреждения: Шембри (24), Пиринен (66).