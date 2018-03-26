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Без света и носилок: фельдшеры Волгоградской области ездят на вызов на сгнивших машинах
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Без света и носилок: фельдшеры Волгоградской области ездят на вызов на сгнивших машинах 

v1.ru 48 минут назад
Фото: v1.ru
Фельдшеры скорой помощи из хутора Клетский Волгоградской области уже несколько месяцев работают на разваливающихся машинах, которые с завидным постоянством ломаются по пути в больницу.
— Мы устали жаловаться — примерно с ноября мы начали писать своему руководству коллективные докладные. Да у них и у самих есть глаза: прекрасно видят, на каких развалюхах мы работаем, — рассказывает фельдшер Светлана. — В машинах, которые ломаются в три раза чаще, чем заводятся, нет света и носилок. Со всех щелей дует, сильно пахнет газом. О сиренах и маячках мы даже не заикаемся. Вот и представьте, с каким комфортом пациент может доехать до больницы.
Из-за вечных проблем с машиной скорой помощи пациенты из хутора Клетский могут ждать помощи больше двух часов.
— Могу рассказать вам конкретный случай. В 3 часа ночи мы приехали на вызов — мужчина жаловался на сильную боль в груди. У пациента подозрение на острый инфаркт миокарда, но везти его в машине без носилок я не могу, — продолжает Светлана. — Я вызвала бригаду из Краснослободска, которая сломалась посреди пути. А боли у мужчины становятся все сильнее. В итоге мы передали его в больницу лишь через 2,5 часа. Однажды моя коллега везла ребенка в больницу № 7. Машина сломалась, и она вместе с пациентом ловила попутку.
По словам фельдшеров скорой помощи, на все их просьбы и возмущения руководство Среднеахтубинской центральной больницы отвечает исчерпывающим «нет денег».
— После того, как у нас ломается машина, нам дают еще более старую и изношенную, — добавляет медик. — Комфорт на высшем уровне, который волнует лишь нас и наших пациентов. Наше начальство смотрит на эти проблемы сквозь пальцы.
Получить оперативный комментарий руководства больницы пока не удалось. V1.ru будет следить за развитием ситуации в хуторе Клетский.
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