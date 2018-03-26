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Депутат Мособлдумы: Мы предлагаем изменения, накладывающие запрет на ввоз в Подмосковье ТБО из других регионов
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Депутат Мособлдумы: Мы предлагаем изменения, накладывающие запрет на ввоз в Подмосковье ТБО из других регионов 

360tv.ru 56 минут назад
Депутат Мособлдумы от фракции «Справедливая Россия» Александр Волнушкин сообщил, что фракция внесла фундаментальную поправку в закон о ТБО Подмосковья.
Фракция «Справедливая Россия» внесла, на мой взгляд, фундаментальную поправку в закон о ТБО Московской области, которая восстановит справедливость и,
наконец-то, мы будем на равных правах разговаривать о тех объемах мусора, которые к нам Москва присылает. Если говорить о цифрах, это официально около 11 млн кубов, из которых 4 млн только наши, а если говорить о неофициальной части, то это  где-то  около 20 млн плюс отходы реновации. Естественно, у нас таких возможностей, с учетом закрытия полигонов, нет  — Александр Волнушкин, депутат Мособлдумы от фракции «Справедливая Россия».
Как уточнил депутат, «мы предлагаем те изменения, которые накладывают запрет на ввоз в наш регион твердых бытовых отходов из других регионов, в том числе из Москвы. На наш взгляд, эта поправка абсолютно справедлива и прозрачна, потому что у Москвы в законе такая норма есть».
Она запрещает ввоз ТБО из других регионов. В этой поправке мы не запрещаем ввоз переработанного сырья, которое идет на вторичную переработку. Запрет касается только ТБО, предназначенных для захоронения
— Александр Волнушкин.
Также депутат рассказал о возможностях Москвы. Так, у Москвы есть полигон «Малинки», который готов принимать мусор, в случае принятия запрета. У Москвы есть территория, которая была выделена в свое время, территория Новой Москвы с формулировкой «для инфраструктурного развития», которой необходимо воспользоваться при строительстве мусороперерабатывающих заводов.
«С принятием данной поправки мы самостоятельно и без дополнительной помощи справимся с сегодняшним мусорным кризисом», — заключил депутат.
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