Юлия Меньшова поразила фанатов тем, что не меняется уже 30 лет

@juliavmenshovaЮлия Меньшова поразила фанатов тем, что не меняется уже 30 летЮлия Меньшова (49) для многих женщин — пример того, как потрясающе можно выглядеть после 40. Недавно актриса опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она запечатлена совсем юной. По предположениям фанатов, на снимке артистке около 18 лет. Свой портрет знаменитость подписала трогательными словами: «Так люблю эту старую свою фотографию, очень она „про меня“.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) 25 Мар 2018 в 11:49 PDT Фанаты восхитились снимком, а также поспешили сообщить актрисе, что за тридцать лет она почти не изменилась: „Прекрасный душевный кадр. Точно ваша душа отображена!“, „Вот это милая, не силиконовая красота! Чудо как хороша“, „Юля, Вы в криокамере спите? Совсем не изменились!“, „Не верю, что это давнее фото. Как вчера!“. Читай также о том, как Юлия Меньшова начала одеваться не по возрасту.