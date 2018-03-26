Депутат Мособлдумы рассказал о мерах поддержки АПК на парламентских слушаниях в Госдуме

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян в понедельник принял участие в парламентских слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам, посвященным совершенствованию бюджетной поддержки АПК на федеральном и региональном уровнях, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Необходимо точечное увеличение государственной поддержки по стратегически важным направлениям субсидирования, то есть по принципу приоритета отрасли. Считаем необходимым существенно увеличить финансирование из федерального бюджета мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», — сказал Керселян.

По его словам, для выявления новых отраслей сельского хозяйства, требующих государственной поддержки, необходимо этот процесс налаживать снизу, то есть с муниципальных управлений сельского хозяйства, поскольку именно на муниципальном уровне специалисты имеют полную информацию о состоянии сельского хозяйства — они знакомы с успешными фермерами, знают их нужды и проблемы.

Отдельно парламентарий рассказал о финансировании кооперации.

«У нас еще есть территории, где отсутствует инфраструктура для сельской кооперации и у кооперативов нет средств для ее создания. И здесь без помощи государства не обойтись. Эта проблема особенно касается заготовительных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых кооперативов, для деятельности которых необходимы мощности, хранилища, транспорт», — добавил депутат.

По его словам, чтобы мотивировать производителей к вступлению в кооперативы, необходимо изменить порядок господдержки таким образом, чтобы через кооперативы пошли субсидии на те виды деятельности или продукцию, по которым производители кооперируются.

Также, по мнению парламентария, необходимо возобновить практику крестьянских фермерских рынков, что позволит выйти на рынок небольшим производителям и крестьянско-фермерским хозяйствам, которые по объективным причинам не могут вывести свою продукцию на прилавки сетей.

«Для экономики страны важен производитель. Потребитель у нас уже накормлен, а производитель, фермер действительно порой остро нуждается в каналах сбыта», — сказал Керселян.

Кроме того, по его словам, необходимо финансирование за счет федерального бюджета бизнес-инкубаторов и узкоспециализированных бюджетных центров сельхозконсультирования.

«Развитие многофункциональных центров — это прекрасно, однако возрастает необходимость в узкоспециализированных бюджетных центрах сельхозконсультирования, где те же начинающие фермеры смогли бы бесплатно получать юридические, бухгалтерские, экономические консультации», — подчеркнул парламентарий.

Также он пояснил, что важен поиск новых косвенных методов поддержки сельхозтоваропроизводителей, как например, новшества в регламентации единого сельскохозяйственного налога.

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 346.8 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», разработанный по инициативе Мособлдумы, позволяет существенно снизить налоговую нагрузку. Закон предоставляет субъектам полномочия по определению ставки единого сельскохозяйственного налога в зависимости от категории налогоплательщика, вида производимой сельскохозпродукции, объема доходов и численности сотрудников.

«Таким образом, если на региональном уровне будут разработаны соответствующие законы, сельхозтоваропроизводители смогут увеличить оборотные средства предприятий на сумму данных налоговых отчислений», — отметил депутат.